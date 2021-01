500.000 Menschen kauften Ace Combat 7: Skies Unknown im letzten halben Jahr

You're watching Werben

Das Actionspiel Ace Combat 7: Skies Unknown feiert heute seinen zweiten Geburtstag, doch das Entwicklerteam hat noch einen weiteren Grund zur Freude. Wir haben gerade erfahren, dass die siebte Installation der explosiven Flugzeugspiele weltweit über 2,5 Millionen Exemplare verkaufen konnte. Ende Juni meldete Bandai Namco 2 Millionen Spieler, die mit Ace Combat 7: Skies Unknown abgehoben sind. Demnach sind in den letzten sieben Monaten also ca. 500.000 Einheiten dazugekommen. Der Nischentitel scheint sich also auch zwei Jahre nach dem Start in den Verkaufsaktionen durchsetzen zu können.