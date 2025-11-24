50 von 300 katholischen Schulschülern, die in Nigeria entführt wurden, schaffen die Flucht (etwa 250 sind noch gefangen)

HQ

50 der mehr als 300 Schüler, die letzte Woche von einer katholischen Schule im Bundesstaat Niger entnommen wurden, sind laut der katholischen Kirche und der Christian Association of Nigeria entkommen und mit ihren Familien vereint.

Kirchenbeamte sagten, die Kinder seien am Freitag und Samstag geflohen, was einen Ansturm von Eltern zur St. Mary's Schule auslöste, um zu sehen, ob ihre Kinder zu den Freigelassenen gehörten. Rund 253 Schüler sowie 12 Mitarbeiter und Lehrer werden weiterhin festgehalten.

Präsident Bola Tinubu hat die Einstellung von 30.000 weiteren Polizisten angeordnet und die Behörden angewiesen, Beamte aus VIP-Schutzfunktionen zu entfernen, damit sie sich auf abgelegene Regionen konzentrieren können, die anfällig für Angriffe sind. Die Massenentführung hat den Druck auf die Regierung verstärkt, einschließlich erneuter Kritik von Trump.

Jüngste Entführungen haben die Behörden dazu gezwungen, Dutzende Schulen im Norden Nigerias zu schließen, was bei Kirchenführern weitere Besorgnis auslöst. Am Sonntag rief Papst Leo während einer Messe auf dem Petersplatz einen öffentlichen Aufruf zur "sofortigen Freilassung" aller Geiseln.