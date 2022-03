50 Millionen Spieler schrecken nicht vor Dead by Daylight zurück

Brettspiele sind seit Jahren auf dem Vormarsch und Videospiele halten immer häufiger als Modell her. Nun soll auch der Mehrspieler-Hit Dead by Daylight als...

Seit dieser Woche können sich unerschrockene Spieler von Dead by Daylight einen Eindruck des neuen Killers machen, der aus dem Film "Ring - Das Original" (1998) stammt....

Vor vier Jahren wurden Inhalte aus den Horrorfilmen der Saw-Reihe zum ersten Mal im Online-Katz-und-Maus-Spiel Dead by Daylight umgesetzt und diese Woche kehrte der Geist...

Dead by Daylight macht gemeinsame Sache mit The Ring

am 15. Dezember 2021 um 10:00 NEWS. Von Stefan Briesenick

In den frühen Morgenstunden kündigte Behaviour Interactive ein neues DLC für Dead by Daylight an. Die Überlebenden und Killer des asymmetrischen Versteckspiels dürfen im...