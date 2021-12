50 Millionen Downloads von Pokémon Unite registriert

HQ

Tencent freut sich darüber, dass das Pokémon-Moba Pokémon Unite inzwischen über 50 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Der kostenlos spielbare Strategietitel ist erst im September auf mobile Plattformen gelandet und war zuvor bereits einige Wochen lang auf der Nintendo Switch verfügbar. Um an diesen Meilenstein anzuknüpfen, verschenkt das Entwicklerteam Timi Studios 2.000 Aeos-Tickets an alle Benutzer, die sich im Zeitraum vom 9. Dezember bis zum 31. Januar in der App anmelden. Mit dieser Premiumwährung kauft ihr euch neue Pokémon-Lizenzen, kosmetische Anpassungsoptionen und spielerische Vorteile.