50 Jahre seit Francos Tod: Pedro Sánchez ruft die Spanier dazu auf, Lehren aus der Diktatur zu nehmen

HQ

Spanien feiert am Donnerstag mit stiller Gedenkfeier 50 Jahre seit Francos Tod, doch Premierminister Pedro Sánchez nutzte den Moment, um die Bürger an den Wert der Demokratie und die Gefahren des Vergessens der Vergangenheit zu erinnern.

In einem Meinungsbeitrag für elDiario.es reflektiert Sánchez über Spaniens "fast einzigartigen" demokratischen Fortschritt in den vergangenen fünf Jahrzehnten und weist darauf hin, wie sich das Land von einer repressiven Diktatur in eine vollständige Demokratie und von einer armen, isolierten Nation zu einer wohlhabenden und in die Welt integrierten Nation verwandelt hat. Dennoch betont er, dass diese Freiheiten nicht garantiert waren, sie wurden uns "so viele Jahre entrissen" und durch die Widerstandskraft und Entschlossenheit des spanischen Volkes aufrechterhalten.

"Die Demokratie ist nicht vom Himmel gefallen"

"Die Demokratie ist nicht vom Himmel gefallen," Sánchez schreibt. "Viel bleibt zu tun, um das Spanien zu formen, das wir wollen und sein können: ein Ort mit mehr Möglichkeiten; mehr Rechte und weniger Ungleichheit. Sich all dessen bewusst zu sein, wird uns helfen, voranzukommen und uns zu verbessern. Und genau deshalb müssen wir gerade jetzt, wo einige autoritäre Regime idealisieren und an der Nostalgie einer Vergangenheit festhalten, die nie existierte, voranschreiten, um die Freiheit zu verteidigen."

Der Jahrestag kommt vor dem Hintergrund wachsender Besorgnis, dass jüngere Generationen wenig über die Diktatur wissen. Jüngste Umfragen (hier und hier) zeigen, dass mehr als 21 % der Spanier die Franco-Ära positiv sehen, und fast ein Viertel der 18- bis 28-Jährigen glaubt, autoritäre Herrschaft sei manchmal der Demokratie vorzuziehen.

Während Sánchez' Regierung eine einjährige Reihe von Veranstaltungen zur Erinnerung an die Transformation nach Franco organisierte, fanden am Donnerstag selbst keine offiziellen Zeremonien statt, um den Anschein einer Feier des Diktators zu vermeiden. Die Bemühungen um Spaniens historisches Gedächtnis werden fortgesetzt: Das Tal der Gefallenen wurde in Tal von Cuelgamuros umbenannt und als "Ort des Gedenkens" ausgewiesen, ein staatliches Inventar der vom Franco-Regime beschlagnahmten Vermögenswerte wird erstellt, und die Nationale Stiftung Francisco Franco wird aufgelöst, damit ihre Archive öffentlich gemacht werden können.

Oppositionsparteien, darunter die konservative Volkspartei und der rechtsextreme Vox, kritisierten die Initiativen der Regierung. Vox wies die Jubiläumsprogramme als "absurde Nekrophilie, die die Spanier spaltet" zurück.

Der Übergang Spaniens zur Demokratie begann nach Francos Tod 1975, mit den ersten freien Wahlen 1977 und einer neuen Verfassung, die 1978 verabschiedet wurde, doch das Land kämpft immer noch mit dem Erbe des Bürgerkriegs, der mehr als 500.000 Tote und Hunderttausende ins Exil trieb und Tausende Opfer noch in unmarkierten Massengräbern begraben sind.