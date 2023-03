50 Cent mag Grand Theft Auto VI necken

HQ

Trotz der Leaks im letzten Jahr bleiben offizielle Nachrichten über Grand Theft Auto VI meist schwer fassbar. Ein neuer Post des legendären Rappers 50 Cent könnte uns jedoch einen Einblick in das kommende Spiel gegeben haben.

In dem Instagram-Post postete 50 Cent ein Bild von Vice City, das der Schauplatz von GTA VI sein soll. In der Bildunterschrift sagte 50 Cent, er werde den Beitrag später erklären, aber auch die Ankündigung aufbauschen, indem er sagte, sie sei größer als Power, was der Name seiner TV-Show ist.

50 Cent könnte nicht nur seine Beteiligung an Grand Theft Auto VI necken, sondern auch etwas anderes. Fans in seinem Kommentarbereich glauben, dass er sich eine Grand Theft Auto TV-Adaption ansehen könnte, wenn man das Interesse des Rappers an Fernsehserien bedenkt.

Was glaubst du, was 50 Cent neckt?