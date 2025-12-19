5 unterschätzte Spiele, die 2025 veröffentlicht wurden

HQ

2025 war ein großartiges Jahr für Gaming. Als Grand Theft Auto VI ins Jahr 2026 wechselte, befürchteten die Leute, dass wir dieses Jahr nichts Besonderes bekommen würden, aber stattdessen haben wir eine großartige Präsentation davon, wie großartig Gaming sein kann, selbst ohne dass einige der größten Franchises auf Hochtouren laufen. Ihr habt bereits von den besten des Jahres gehört, und nächste Woche werden wir unsere offiziellen Gewinner in unseren Spiel-des-Jahres-Kategorien bestimmen, aber jetzt ist es an der Zeit, über die weniger geschätzten Spiele des Jahres zu sprechen. Titel, die vielleicht gut bewertet und sogar eine anständige Community gefunden haben, aber nicht den Blockbuster-Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong oder Hades II hatten. Es gibt unzählige Spiele, die es auf die Liste hätten schaffen können, aber hier sind fünf, die wir für einen weiteren Blick hielten.

5. Digimon-Geschichte: Time Stranger

Wir waren zugegebenermaßen ziemlich streng in unserer Netzwerkrezension zu Digimon Story: Time Stranger. Ich bin nie jemand, der gegen einen anderen Autor kämpft, aber Gaming ist ein subjektives Medium, und deshalb kann ich sagen, dass auch wenn es für manche keinen großen Spaß bietet, dies für andere ein befriedigender Kreaturensammler ist, der beweist, dass dieses Genre auch ohne Monster in unseren Taschen gedeihen kann. Digimon Story: Time Stranger hat einen etwas älteren Charakter, der die Geschichte für nostalgische Fans fesselnder macht und ihnen gleichzeitig ihre liebsten digitalen Monster zum Kämpfen und Sammeln bietet. Es hat bereits eine starke Fangemeinde und hat sich ziemlich gut verkauft, fühlt sich aber trotzdem ein wenig so an, als wäre es auf der Strecke gewesen, als Pokémon Legends: Z-A auf den Markt kam.

4. Unschlagbar

Es ist schwer zu sagen, ob Unbeatable wirklich zu einem unterschätzten Spiel zählt, da es erst letzte Woche erschienen ist, aber dieses rhythmusbasierte Actionspiel sollte nicht von deinem Radar verschwinden. Mit lebendigen, handgezeichneten Animationen, einem rockigen Soundtrack und intuitivem Gameplay hilft Unbeatable uns, das Jahr genauso stark zu beenden, wie wir es begonnen haben. Einige peinliche Dialoge und einige anhaltende Bugs können darin enthalten sein, aber diese Probleme lassen sich ziemlich leicht ignorieren, wenn man bei dem bleibt, was Unbeatable zu einem einfachen Eintrag auf dieser Liste macht.

Werbung:

3. Befleckter Gral: Der Fall von Avalon

Tainted Grail: The Fall of Avalon hat seine Community da draußen, was ehrlich gesagt für fast jedes Spiel auf dieser Liste zutrifft, aber sein Erfolg fühlte sich durch die Veröffentlichung von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sowie Clair Obscur: Expedition 33 und Kingdom Come: Deliverance II getrübt. All diese Spiele wurden vor dem Start von Tainted Grail 1.0 veröffentlicht, aber dieses Jahr gab es einfach zu viele großartige RPGs, um sie zu spielen. Uns fehlen wirklich ordentliche Scrolls-ähnliche Spiele, und genau das bietet Tainted Grail: The Fall of Avalon mit einem dunkleren Hauch in seiner Welt und Erzählung. Diese Erzählung könnte gegen Ende des Spiels etwas nachlassen, aber wenn du dich in diesen kalten Winternächten in einer immersiven Fantasy-Welt verlieren willst, könnte es sich lohnen, dieses versteckte Juwel von 2025 zu kaufen.

Werbung:

2. Shinobi: Kunst der Rache

Die Kunst des seitlich scrollenden Action-Plattformers mag dem Mainstream-Publikum fast entgehen, aber Shinobi: Art of Vengeance beweist, dass dieses Subgenre mit den richtigen Spielen weiterhin gedeihen kann. Sein wunderschöner Kunststil, das schnelle und unterhaltsame Gameplay sowie großartige Bosskämpfe machen es zu einer brillanten Hommage an die Vergangenheit von Shinobi und zu einer großartigen Einführung für Neulinge. Wenn du von Absolum und Hades II überwältigt bist und noch mehr Cartoon-Typen ins Gesicht schlagen möchtest, wirst du wahrscheinlich Shinobi: Art of Vengeance genießen, auch wenn es keinen Roguelike-Mechanismus hat, der dich für einen weiteren Durchlauf zurückbringen lässt.

1. Wildgate

Auch wenn ich den Live-Service-Trend genauso satt habe wie ihr alle, werde ich mich für Spiele einsetzen, die wirklich versuchen, etwas Frisches mit dem Genre zu machen. Hier kommt Wildgate ins Spiel, ein PvPvE-Shooter von Moonshot Games und Dreamhaven, der Schiffskämpfe und Ego-Shooting kombiniert. Es ist teils Extraktions-Shooter, teils Heist-Spiel, bei dem du die Tiefen des Weltraums nach Beute und Schiffsteilen durchsuchst und gleichzeitig gegen andere Crews kämpfst. Es fühlte sich wirklich einzigartig an und hatte ein sehr reiches Gefühl für die Action. Leider ist es dem Spiel, wie so viele Mehrspieler-Spiele der letzten Jahre, nicht gelungen, seine Spielerschaft zu halten. Daher ist es etwas schwieriger, ihn zu empfehlen als alle anderen Titel auf dieser Liste, aber es fühlt sich definitiv so an, als würde er am besten in die Kategorie "unterschätzt" fallen. Wenn du Freunde hast, mit denen du eine Crew gründen möchtest und einen Shooter suchst, der sich wirklich anders spielt, dann könnte Wildgate das Richtige für dich sein.

Welche Spiele verdienen deiner Meinung nach dieses Jahr mehr Aufmerksamkeit?