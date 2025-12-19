5 ultimative Weihnachtsfilme, die dich in Weihnachtsstimmung bringen

HQ

Weihnachten ist nur noch ein paar Tage entfernt, Leute. Noch ein paar Tage entfernt. Doch ich habe den Geist des Feiertags noch nicht ganz gespürt. Vielleicht liegt es daran, dass ich älter bin. Mehr verwittert und müde. Nein, es muss daran liegen, dass ich mich noch nicht mit einer Tasse heißer Schokolade niedergelassen und die folgenden Filme gesehen habe, um meine Weihnachtsstimmung für den großen Tag vorzubereiten. Wenn du so bist wie ich und dich noch ein bisschen fröhlicher fühlen möchtest, bevor du einen Tag lang Truthahn vollstopfst und es vermeiden musst, mit diesem einen Onkel über Politik zu plaudern, dann haben wir eine Liste unserer ultimativen Weihnachtsfilme, in die du eintauchen kannst.

5. Gremlins

Ist Gremlins ein Weihnachtsfilm? Ja, spielt an Weihnachten, Dummkopf. Auch wenn es wahrscheinlich keine Sehenswürdigkeit ist, wenn man sehr kleine Kinder in der Familie hat, ist es eine überraschend gute Möglichkeit, in Weihnachtsstimmung zu kommen und dabei über die übertriebene Gewalt und das Verhalten der schlimmsten Weihnachtsgeschenke der Welt zu lachen. Gremlins ist nie wirklich beängstigend, und das ganze Erlebnis hat einen augenzwinkernden Aspekt, der einem zeigt, dass Weihnachten nicht zu ernst genommen werden sollte. Zwing dich nicht, den Tag zu genießen, und vielleicht hast du die beste Zeit von allen.

4. Die Überbleibsel

Ein aktueller, sofortiger Klassiker und ein persönlicher Favorit von mir, The Holdovers ist ein bisschen so, als würde Dead Poets Society ein Weihnachtsspecial machen. Wenn ein Internat für Jungen für die Feiertage schließt, bleibt ein mürrischer Geschichtslehrer für diejenigen verantwortlich, deren Eltern sich nicht die Mühe gemacht haben, sie abzuholen. Es klingt vielleicht wie ein Aufbau für eine oberflächliche Adam-Sandler-Komödie, aber The Holdovers hat eine unglaubliche Tiefe. Dominic Sessa liefert eine brillante Leistung neben den Hollywood-Schwergewichten Paul Giamatti und Da'Vine Joy Randolph ab. Jede der Figuren hat eine Tragödie, aber der Film versucht nie, dich zu deprimieren oder deinen Abend zu ruinieren. Es ist ein Film, der sich anfühlt, als wäre er schon immer Teil der Weihnachtstraditionen gewesen und wird Teil meiner sein, solange meine Familie daran besteht, dass ich ihn anschaue.

3. Elf

Apropos Tradition: Es gibt einen Film, der am Heiligabend immer auf dem Fernseher meiner Eltern lief, solange ich mich erinnern kann. Dieser Film ist Elf, falls Sie es beim nächsten Eintrag auf unserer Liste nicht erraten konnten. Mein Vater kommt bei der Szene, in der die Menschen in New York Santa Claus is Coming to Town singen, immer wieder zu Tränen, und der Rest des Films bietet ständige Lacher in einem von Ferrells besten Werken. Der verstorbene großartige James Caan bildet einen wunderbaren Kontrast zu Ferrells Buddy the Elf, und es macht die Szenen nur noch lustiger, wenn man weiß, dass Caan Ferrell während der Dreharbeiten nicht ausstehen konnte, was seine Wut auf den verspielten Elfen noch realer wirken lässt. Es ist vielleicht nicht der beste Weihnachtsfilm, wie man an Platz 3 erkennen kann, aber es ist eine Komödie, die selbst die eisigsten Herzen erwärmen wird.

2. Allein zu Hause 2: Verloren in New York

Der erste Home Alone ist ein fantastischer Weihnachtsfilm, der irgendwie nur von seiner Fortsetzung übertroffen wird, in dem wir Kevin McAllister in den rauen Straßen von New York verloren sehen. Nur sind die Straßen überhaupt nicht besonders gemein, und Kevins schelmische Freude durchdringt die Stadt schnell, sodass sogar ein Cameo-Auftritt von Donald Trump erträglich ist, obwohl er für manche Zuschauer schlecht gealtert sein dürfte. Home Alone 2 ist ebenso ein Klassiker wie ein klassischer Weihnachtsfilm, der zusätzliches emotionales Gewicht im Vergleich zum ersten Film verleiht und, wage ich zu sagen, ikonischere und zitierfähigere Szenen.

1. Die Muppet-Weihnachtsgeschichte

Das mag eine große Sünde für Allein heim-Fans da draußen sein, und wahrscheinlich auch für Fans aller anderen Weihnachtsfilme, die gehofft hatten, ihr Favorit würde Platz 1 erreichen, aber nichts bringt mich so in Weihnachtsstimmung wie Die Muppet-Weihnachtsgeschichte. Vielleicht sind es die niedlichen Puppen, die klassische Dickens-Figuren spielen. Vielleicht ist es Michael Caine, der sich selbst daneben benommen benimmt, wenn er nur von Filz- und Wagelaugen umgeben ist. Alles gelingt trotz allem mit The Muppet Christmas Carol. Es könnte tatsächlich die beste Adaption des Dickens-Werks sein und fühlt sich für eine andere Generation wie ein kürzeres It's a Wonderful Life an. Nicht falsch verstehen, ich liebe diesen Klassiker immer noch, aber wenn du keine Stöhne von den jüngeren Familienmitgliedern willst, ist das vielleicht eine sicherere Wahl.

Was ist dein Lieblings-Weihnachtsfilm?