5 Tipps, um deine Insel vor dem Animal Crossing: New Horizons 3.0 Update vorzubereiten

Am 15. Januar 2026 erscheint Animal Crossing: New Horizons Version 3.0, vollgepackt mit neuen Funktionen und begleitet von einem Nintendo Switch 2 Edition des Spiels, das die Auflösung und die maximale Anzahl der Online-Spieler erhöht, neben weiteren neuen Funktionen.

Egal, ob du die Nintendo Switch -Version weiterspielst oder mit Nintendo Switch 2 den Sprung zu 4K wagst - nutze diese Tipps vor dem Update, um sicherzustellen, dass deine Insel bereit ist, den neuen Content zu genießen.

1. Putz dein Haus, sortier deine Post und räum deine Taschen auf

Viele Spieler haben ihre Insel schon länger nicht besucht, sodass beim Neustart des Spiels mehrere Ereignisse stattfinden. Zunächst einmal wird dein Haus höchstwahrscheinlich voller Kakerlaken sein, die du loswerden musst. Einfach die Möbel so bewegen, dass sie herauskommen können, und "sanft" mit dem Fuß darüber fahren. Keine Sorge, sie sind nicht wie die in Fallout.

Andererseits, da du schon länger nicht mehr gespielt hast, wirst du dich nicht mehr erinnern, welche Gegenstände du dabei hast. Schau dir an, was du in deinen Taschen hast, und bewahre alle Gegenstände auf, die Platz im Inventar beanspruchen. Es ist lästig, einen neuen Gegenstand kaufen zu wollen und keinen Platz zum Tragen zu haben...

Schließlich, und in engem Zusammenhang mit dem oben Gesagten, musst du deine Post überprüfen, um die Geschenke und Briefe abzuholen, die dir während deiner Abwesenheit geschickt wurden. Es ist wichtig, dass du Platz in deinen Taschen hast, um die Geschenke mitnehmen zu können!

2. Räum den Hafenbereich

In der Version 3.0 von Animal Crossing: New Horizons wird das von der Familie von Kapp'n betriebene Hotel im Hafen unserer Insel eröffnet. Daher ist es wichtig, alle Gegenstände und Möbel, mit denen wir diesen Bereich dekoriert haben, aufzubewahren, nur für den Fall der Fälle. Obwohl alle Gegenstände, die das neue Gebäude blockieren, höchstwahrscheinlich automatisch gelagert werden, schadet es nicht, zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

3. Bestelle Möbel und Artikel aus dem Katalog

Mit jedem neuen Update überwältigt uns immer wieder der Drang, unser Haus zu renovieren, unsere Insel zu verändern oder unseren Inselbewohnern beim Dekorieren ihrer Häuser zu helfen. Wir vergessen jedoch immer, dass viele Artikel vom Nook Shopping-Katalog abhängen (zum Beispiel die neuen Lego-Artikel!), sodass sie am Tag nach unserer Bestellung ankommen. Es ist daher am besten, den Prozess zu beschleunigen, damit wir am Tag des Updates alles haben, was wir brauchen.

4. Finanziere deine Bauprojekte

Wenn du denkst, dass deine Insel eine neue Brücke braucht oder du eine der bereits platzierten Brücken sowie Rampen und Treppen versetzen möchtest... Am besten bezahlt man die Arbeit vor dem Update, da es einen Tag dauert, nachdem das gesamte Geld abgeholt ist.

5. Entferne Unkraut, begrüße alle deine Nachbarn (und schmeiß die raus, die du nicht magst)

Unkraut und Blumen wachsen unkontrolliert, sodass du, wenn du nach einer Weile auf deine Insel zurückkehrst, feststellen wirst, dass dort Blumen wachsen, wo du keine gepflanzt hast, und dass der Boden mit Unkraut bedeckt ist. Nutze die Route zur Unkrautvernichtung, um dich wieder mit der Karte deiner Insel vertraut zu machen und alle Inselbewohner zu begrüßen. Sie werden dich sicher vermissen! Außerdem, da dieses Update neue Inselbewohner basierend auf The Legend of Zelda und Splatoon enthält (freischaltbar über kompatible Amiibo-Figuren), könnte es Zeit sein, sich von einigen euren alten Nachbarn zu verabschieden, um Platz für neue Freunde zu schaffen...

Wirst du Änderungen an deiner Insel mit Version 3.0 von Animal Crossing: New Horizons vornehmen, oder möchtest du dich lieber ausschließlich auf die neuen Inhalte konzentrieren? Fallen dir noch Empfehlungen ein, die wir in diesem Leitfaden nicht aufgeführt haben?