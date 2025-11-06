5 Spiele, die zu einem anderen Zeitpunkt hätten veröffentlicht werden sollen

HQ

Wie das eine Kind in deiner Schule, das sich die Haare nach hinten kämmte und jeden Tag eine schwarze Lederjacke trug, werden manche Spiele in der falschen Generation geboren. Ob es daran liegt, dass die Technologie oder das Publikum noch nicht bereit dafür war, wir haben einige Titel, die besser dran gewesen wären, wenn sie zu einem anderen Zeitpunkt erschienen wären.

5. Der Orden: 1886

Es gibt drei Gewissheiten in meinem Leben: Tod, Steuern, und ich werde nie den Mund halten, wenn es um The Order: 1886 geht. Angesiedelt in einer alternativen Geschichte, in der Steampunk mit Werwölfen, Vampiren und dem Artus-Roundtable vermischt wird, hatte es wirklich alles, wenn es um Worldbuilding ging, und fühlte sich für mich damals so frisch an, wie sich Clair Obscur: Expedition 33 Anfang des Jahres anfühlte. The Order: 1886 wurde bei seiner Veröffentlichung von Fans und Kritikern jedoch nicht gelobt, da es mit QTEs vollgestopft war und kaum eine sechsstündige Kampagne hatte. Diese Faktoren wären viel positiver betrachtet worden, wenn The Order: 1886 innerhalb der letzten fünf Jahre oder so veröffentlicht worden wäre. Nicht nur, dass technologische Verbesserungen es dem Spiel ermöglicht hätten, so gut auszusehen und mehr Inhalte zu haben, sondern in den 2020er Jahren haben wir das Klischee überwunden, dass jedes Spiel 100+ Stunden Inhalt bieten muss, und haben gelernt, kleinere, fokussierte Erlebnisse zu schätzen. Eine Schande, dass das Studio geschlossen wurde und wir nie sehen werden, wie die IP wiederbelebt wird.

4. Marvel's Midnight Suns

Marvel's Midnight Suns ist noch nicht einmal so lange her, aber es fühlt sich schon jetzt wie ein Flop an, der ein Jahrzehnt alt ist, dank der Schnelligkeit, die Firaxis es unter den Kühlschrank getreten hat wie ein Stück Eis, das man nicht aufräumen kann. Früher galt ein Marvel-Spiel dank Spielen wie Marvel's Spider-Man als reines Gold, aber dann ging Marvel's Avengers los und ruinierte den Spaß für alle und tötete den Hype um das stark unterschätzte Guardians of the Galaxy-Spiel und Midnight Suns. Wenn Sie Midnight Suns noch einmal ausprobieren sollten, sollten Sie es auf eine Veröffentlichung im Jahr 2026 setzen. Wir alle haben gesehen, wie erfolgreich rundenbasierte Kämpfe jetzt sein können, und ihr könnt sie vorstellen, wenn Marvel auf Baldur's Gate III und Clair Obscur trifft. Job erledigt. 1 Milliarde verkaufte Exemplare.

3. Assassin's Creed Schatten

Vor nicht allzu langer Zeit war es den Leuten egal, ob ein Videospielcharakter eine andere Hautfarbe hatte als sie. Jetzt kümmert sich eine sehr laute Menge allzu sehr um DEI, Woke und so, und so würde ich Assassin's Creed Shadows in die Vergangenheit schicken. Yasuke mag immer noch umstritten gewesen sein, aber wenn wir das Spiel 2016 als großartige Rückkehr von Assassin's Creed veröffentlicht hätten, würde es meiner Meinung nach viel besser aufgenommen werden. Die Leute werden nicht mehr so ermüdet sein wie jetzt mit dem Franchise, die RPG-Formel würde sich frisch anfühlen und jeder könnte sich darüber freuen, dass das feudale Japan-Setting nicht viel zu spät kommt.

2. Vampire: Die Maskerade - Blutlinien

Die Resonanz auf die Fortsetzung sollte dir zeigen, wie sehr sich die Leute nach einem vampirischen, tiefgründigen RPG sehnen. In einer Zeit, in der die meisten RPGs zu den Sternen aufbrachen oder Zaubersprüche in die Luft schnippten, war Vampire: The Masquerade düster und spielte in einer Welt, die unserer eigenen ähnlich sah. Wenn man das ursprüngliche RPG auf die Gegenwart schiebt, hat man vielleicht etwas, das eher als echter Klassiker denn als Kultklassiker angesehen wird. Es steckt eine Menge Charme in dem OG-Spiel, aber ich denke, mit modernen Systemen wäre es wirklich auf eine Art und Weise abgehoben, wie es 2004 nicht möglich war.

1. Star Wars: Die entfesselte Macht II

Reine Machtfantasie. Das war es, was in Star Wars: The Force Unleashed geboten wurde. Ich würde das Spiel um nichts in der Welt ändern, aber ich würde uns viel länger warten lassen, um die Fortsetzung zu sehen. Star Wars: The Force Unleashed II fühlt sich an wie ein gehetztes Spiel. Sicher, es ist etwas hübscher und fügt deinem Arsenal ein weiteres Lichtschwert hinzu, aber abgesehen davon ist es wirklich ein blasser Vergleich zum Original. Star Wars: The Force Unleashed II hätte gedreht werden sollen, als die Fans wirklich anfingen, diese Sehnsucht nach dem Original zu verspüren. Als sich die Rückkehr von Starkiller noch unmöglicher angefühlt hätte und als die Autoren Zeit hatten, sich etwas Besseres als eine halbgare Klongeschichte auszudenken.