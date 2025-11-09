5 Spiele, die Sie diesen Winter mit einem Nicht-Gamer spielen können

HQ

In den Wintermonaten wird es umso einfacher, drinnen zu bleiben, da es kalt ist und die Nachmittage in den neuen 23-Uhr-Modus übergehen. Das mag sich wie der Traum eines Gamers anhören, aber wenn du mit einem Partner oder jemandem zusammenlebst, der seinen Joystick leider nicht von seinem Joy-Con unterscheiden kann, dann könnte es schwierig sein, die langen Nächte zusammen zu genießen. Wenn dir die Idee nicht gefällt, dich in deiner eigenen Spielhöhle einzuschließen, haben wir fünf Spiele, die du mit einem Nicht-Gamer durchspielen kannst, sei es, um sie in das Hobby einzuführen oder einfach nur eine gute Zeit miteinander zu verbringen.

5. Herde

Kreaturensammler sind nichts Neues, aber das Problem mit so etwas wie Pokémon ist, dass man nicht mit einem Freund durch die Welt streifen kann. Hier kommt Flock ins Spiel und klettert auf Platz 5 unserer Liste als wunderschön atmosphärisches Abenteuer. Du fliegst auf einem riesigen Vogel, der sich seinen Weg durch einen fantastischen Berggipfel bahnt und alle möglichen seltsam wunderbaren fliegenden Kreaturen anlockt. Von typisch vogelähnlichen Wesen bis hin zu Walen, die am Himmel aussehen, lässt Flock alle Arten von Kreaturen mit Ihnen auf ein Abenteuer gehen, und nach einem anstrengenden Tag kann es schön sein, sich einfach zu entspannen und um die Welt zu fliegen, ohne sich mit der Natur anzufreunden.

Werbung:

4. Höhepunkt

Während Peak auf eine Herausforderung ausgelegt ist, erfordert das Gameplay nicht viel, wenn es darum geht, Knöpfe zu drücken, und bestraft dich auch nicht wirklich für etwas, das außerhalb deiner Kontrolle liegt (es sei denn, du erhöhst den Schwierigkeitsgrad mit der Aufstiegsfunktion). Wenn du und ein Freund/Partner ein paar Exemplare kaufen, werdet ihr im Handumdrehen Berge erklimmen, Kokosnüsse aufsammeln, Marshmallows am Feuer wärmen und Spielabenteuer erleben, die so unvergesslich sind wie die gemeinsame Zeit im wirklichen Leben. Es gibt einen Grund, warum das Kletterspiel von Aggro Crab und Landfall Games zur viralsten Veröffentlichung des Sommers wurde, und zwar deshalb, weil praktisch jeder es ausprobieren kann.

3. Lego Voyagers

Dieses Spiel kann nicht ohne Koop gespielt werden, daher könnte es eine großartige Möglichkeit sein, Ihren zögerlichen Partner, Freund oder Familienmitglied zum Mitmachen zu bewegen. Außerdem erfordert es sehr wenig, wenn es um Zeit und Geschicklichkeit geht. Lego Voyagers ist ein Abenteuer, das nur ein paar Stunden dauert und bei dem du nur springen und bauen musst, um die Rätsel des Spiels zu lösen. Ein Spieler kann sowieso das meiste alleine bewältigen, so dass ihr auch zu zweit wirklich nicht allzu geschickt sein müsst. Die gesamte Lego-Franchise könnte ihren Weg auf diese Liste finden, aber dies ist wirklich das Sahnehäubchen, da es ein ruhiges und gemütliches Abenteuer ist, das zu kurz ist, um Sie zu frustrieren.

Werbung:

2. Stardew Valley

Bauen Sie einen Bauernhof auf und sorgen Sie dafür, dass er gut läuft. Deine Mission in Stardew Valley ist unglaublich einfach, und das hat die Spieler nicht davon abgehalten, Hunderte von Stunden im Spiel zu verbringen. Der Koop-Modus ermöglicht auch Spaß mit einem Freund, und wenn du mit dem Basisspiel vertraut bist, wirst du bald feststellen, dass es im Koop-Modus genauso läuft, nur mit einem Kumpel. Außerdem kannst du dich, wie in Lego Voyagers, darauf verlassen, dass eine Person einen Großteil der Beinarbeit erledigt, was bedeutet, dass es keine Spannungen gibt, wenn Leute keine Rätsel lösen oder ihren Beitrag leisten. Stardew Valley ist ein wirklich guter Zeitfresser, wenn Sie einen brauchen, und wird immer für Sie da sein, zu dem Sie zurückkehren können, wenn Sie einen freien Abend haben.

1. Gespaltene Fiktion

Hazelight ist im Moment so ziemlich der König des Koop-Modus, und während ich denke, dass It Takes Two eigentlich eine bessere Einführung in das Spielen für Nicht-Gamer ist, ist Split Fiction auffälliger, schicker und baut auf der erfolgreichen Koop-Formel so auf, dass es auch als brillante Möglichkeit funktioniert, einen regnerischen oder verschneiten Abend zu verbringen. Wirklich, jeder Hazelight-Titel aus ihren Koop-Hits könnte funktionieren, aber da Split Fiction ihr neuester Hit ist, nimmt es den ersten Platz auf dieser Liste ein.

Welches Spiel verwendest du, um einen Nicht-Gamer an das Hobby heranzuführen?