5 Spiele, die Sie an diesem Valentinstag mit diesem besonderen Menschen spielen können

Gaming kann oft als eine einsame Erfahrung dargestellt werden, aber für diejenigen, die einen besonderen Menschen in ihrem Leben haben, gibt es viele Möglichkeiten, diesen Partner in ein Koop-Abenteuer zu bringen.

Da auch das Spielen immer beliebter wird, hoffen immer mehr Paare, das perfekte Spiel zu finden, das tatsächlich zusammen genossen werden kann, ohne dass nur eine Person sitzt und der anderen beim Spielen zusieht. Wir haben eine Liste der fünf besten Spiele zusammengestellt, die Sie an diesem Valentinstag mit einem Partner genießen können.

1. It Takes Two

Während It Takes Two zunächst nicht nach dem besten Spiel für ein Paar klingt - es konzentriert sich schließlich auf ein verheiratetes Paar, das kurz vor der Scheidung steht - ist es ein unglaublich lustiges Koop-Erlebnis, bei dem zwei Personen zusammenarbeiten müssen, um überhaupt zu funktionieren.

Von Hazelight Studios erhielt It Takes Two weltweite Anerkennung von Kritikern und gewann 2021 sogar den Game of the Year Award. Es ist derzeit auf Xbox, PlayStation, PC und Switch verfügbar, also egal welche moderne Plattform Sie haben, Sie sollten bereit sein, loszulegen.

2. LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga

Ehrlich gesagt, diese Liste hätte einfach voller LEGO-Spiele sein können, da sie sich alle als lustige Koop-Abenteuer erwiesen haben, die die Rechnung erfüllen können, egal worauf Sie stehen. Ob Star Wars, Lord of the Rings, Batman oder Marvel, es gibt ein LEGO-Spiel für dieses Franchise.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ist nicht nur der neueste Titel von TT Games, sondern enthält auch eine riesige Menge an Inhalten, die alle neun Star Wars-Hauptfilme abdecken. Das Gameplay ist auch sehr einfach zu erlernen und kann Ihnen ein entspanntes Koop-Erlebnis bieten, während Sie Stollen sammeln und zusehen, wie Ihre Feinde in kleine Plastikstücke zerbrechen.

3. Don't Starve Together

Von zwei niedlichen, gesunden Spielen zu etwas gruseligerem jetzt in Don't Starve Together. Auch hier hätten viele andere Survival-Klassiker einen Platz auf dieser Liste einnehmen können, aber in Don't Starve Together bekommst du ein bisschen mehr als nur das übliche Mining, Schneiden und Basteln, da die cartoonartigen, Tim Burton-artigen Visuals dich gleichzeitig bezaubern und gruseln werden.

Don't Starve Together ist eine potenziell herausfordernde Erfahrung, aber es ist eine, die meistens mysteriös und etwas gruselig bleibt und gleichzeitig ein gutes Stück Spaß macht. Für diejenigen, die ihrer Minecraft und Terraria Welt müde sind, ist dies sicherlich eine, die man ausprobieren sollte.

4. Cuphead

Dieser ist definitiv nichts für schwache Nerven und könnte aufgrund seiner Schwierigkeit eine Menge Frustration verursachen. Wenn Sie und Ihr Partner sich jedoch als Elite-Gamer betrachten, gibt es keinen wirklichen Grund, nicht die Rollen von Mugman und Cuphead in ihrem fantastischen Run-and-Gun-Abenteuer zu übernehmen.

Cuphead hat kürzlich auch einen großen DLC in Form von The Delicious Last Course erhalten, so dass es neben dem Originalspiel einige großartige neue Inhalte zu entdecken gibt. Trotz seiner Schwierigkeit ist Cuphead ein phänomenales Spiel, das sich durch seinen einzigartigen visuellen Stil auszeichnet, der von den frühen Animationen der 1920er und 30er Jahre inspiriert ist.

5. Portal 2

Der Einzelspieler von Portal 2 wird als eines der großartigsten Puzzlespiele aller Zeiten gelobt, und auch seine Koop-Kampagne ist kein Problem. Der Koop-Modus von Portal 2, der dich als zwei entzückende Roboter durch Aperture Labs spielen lässt, ist ein weiterer Puzzle-Titel, aber es ist ein so klassisches Spiel, dass wir nicht anders konnten, als es auf diese Liste zu schlagen.

Während der ersten Veröffentlichung im Jahr 2011 hat Portal 2 kürzlich seinen Weg auf die Nintendo Switch gefunden, um dem Spiel neues Leben einzuhauchen und es einem ganz neuen Publikum vorzustellen. Wenn Sie es noch nicht geschafft haben, dies auszuprobieren, probieren Sie es an diesem Valentinstag unbedingt mit Ihrem Partner aus.

Es gibt viele andere Spiele, die entweder auf der Couch zusammen oder online genossen werden können, wenn Sie in einer Fernbeziehung sind, aber dies sind nur einige definitiv einen Versuch wert, wenn Sie noch nicht dazu gekommen sind, sie zu spielen. Haben Sie ein Lieblingsspiel, das Sie mit Ihrem Partner spielen können? Lassen Sie es uns wissen.