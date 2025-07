5 Prognosen der Gaming-Branche für die nächsten 5 Jahre

HQ

Da wir immer noch von den 9.000 Entlassungen bei Microsoft erschüttert sind, einschließlich der Absage von Xbox-Projekten und der Studios, die am Rande des Zusammenbruchs stehen, fühlt es sich im Moment nicht sehr gut an, auf die Gegenwart zu blicken. Wenn du denkst, dass du den Sturm überstanden hast, hörst du wieder von Entlassungen, Studioschließungen, dem Wahnsinn, der hinter den Kulissen abläuft und dazu führt, dass einige unserer Lieblingsfranchises mit ihren neuesten Iterationen floppen.

Vor fünf Jahren, im Jahr 2020, sah es so aus, als würde die Spieleindustrie ihren größten Boom seit langem erleben, und nur wenige wollten glauben, dass wir in fünf Jahren ganz woanders sein könnten. Es scheint also, als wäre es angebracht, zu erraten, wie die Branche in fünf Jahren aussehen wird. Was ändert sich? Wie geht es weiter? Wer sind die größten Gewinner und Verlierer? Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin kein Hellseher, aber lassen Sie uns raten.

1. AAA wird weitgehend aus unserem Sprachgebrauch verschwinden

Wir fangen mutig an, wir fangen stark an. Wenn das Jahr 2025 bisher etwas bewiesen hat, dann, dass die Gaming-Branche manchmal eine wirklich schwer vorherzusagende Branche sein kann. Spiele, die vor zehn Jahren noch millionenfach verkauft werden sollten, verstummen heute, Verkaufszahlen werden erst in Finanzberichten veröffentlicht, während debütierende Studios oder "kleinere" Entwickler in der Lage sind, einem etablierten Genre einen Klassiker hinzuzufügen. Das fühlt sich so an, als wäre es ein Trend, der sich in naher Zukunft fortsetzen wird. Wenn man bedenkt, wie lange es heutzutage dauert, ein Spiel zu entwickeln, vor allem von den großen Studios, werden wir wahrscheinlich mehr weniger bekannte Namen mit leidenschaftlichen Projekten sehen, die zeigen, dass das Eingehen eines Risikos reichlich belohnt werden kann.

Werbung:

Auf diese Weise wird die Grenze zwischen AAA und AA meiner Meinung nach zu verschwimmen beginnen, bis zu dem Punkt, an dem wir diese Bezeichnungen vielleicht nicht mehr so oft verwenden. Stattdessen werden wir Spiele nach ihrer Qualität beurteilen und nicht nach dem Budget und der Arbeitskraft, die für die Entwicklung erforderlich waren. Ich bin mir nicht sicher, ob dies den explodierenden Budgets von heute helfen wird, da die Unternehmen danach streben werden, ihrem Spiel ein Maß an Prestige zu verleihen, das mit Clair Obscur, Kingdom Come: Deliverance und anderen mithalten kann, aber da die traditionellen AAA-Publisher und -Entwickler Schwierigkeiten haben, sich mit der Tatsache abzufinden, dass ihre Formeln nicht mehr funktionieren, bin ich mir nicht sicher, ob wir uns auf Dinge mit unseren alten Labels beziehen werden. Ich nenne definitiv kein Spiel AAAA.

2. Der Live-Service lebt weiter

Mit der Absage von Unternehmen wie Concord und der Überprüfung von Sonys Live-Service-Plänen könnte man meinen, dass das Zeitalter der Battle Passes und der Trendjagd vorbei ist, aber leider werde ich das Gefühl nicht los, dass der Live-Service hier bleiben wird. Auch wenn die Chancen gegen sie stehen, scheint es, dass die Publisher nicht über den Traum hinwegkommen können, das nächste Fortnite zu erschaffen. Hin und wieder kommt auch ein neuer Spieler hinzu. Allein im Jahr 2024 zogen Helldivers II und Marvel Rivals Millionen von Spielern an, der Wunsch der Gamer ist also immer noch deutlich da. Es ist ein Glücksspiel, heutzutage ein Live-Service-Spiel zu veröffentlichen, aber es ist ein Risiko, das viele Unternehmen immer noch eingehen, wenn sie wissen, dass die Belohnungen ihnen Megabucks auf Fortnite-Niveau einbringen können.

Werbung:

Es ist unwahrscheinlich, dass wir ganz so viele Slap-Dash-Versuche sehen werden, um mit der Live-Service-Kuh Geld zu verdienen, aber ich denke, dass die Studios den Drachen weiterhin jagen werden. Multiplayer-Spiele haben ihren Platz, und vielleicht könnte eine neue Modeerscheinung den Live-Service ersetzen, aber nichts hat ein vergleichbares Gewinnpotenzial, weshalb ich denke, dass so viele es nicht still und leise durchgehen lassen werden.

3. Die letzte Konsolengeneration kommt auf den Markt

Zum Zeitpunkt des Schreibens sind wir mit ziemlicher Sicherheit noch Jahre von irgendeiner Art von neuer Hardware von einem der großen Player entfernt. Und doch wissen wir, dass irgendwann eine PlayStation 6 erscheinen wird, zusammen mit dem, was zum Teufel Xbox seinen neuesten Game Pass-Würfel nennen wird. Viele Leute bezeichnen die PS5/Xbox Series X/S-Generation als Flop, und obwohl es sich nicht so anfühlt, als hätte es einen grafischen Generationssprung gegeben, und die Spiele sind nicht wie Wasser geflossen, denke ich trotzdem, dass diese Generation von vielen Spielern ein wenig unfair behandelt wurde. Wer wird wahrscheinlich genauso enttäuscht von der nächsten Konsolengeneration sein.

Es als die letzte Generation zu bezeichnen, mag ein bisschen dramatisch sein, aber es ist wirklich schwer zu erkennen, wie es mit den Konsolen weitergeht. Es fühlt sich so an, als hätten wir einen ziemlichen grafischen Höhepunkt erreicht, was Spiele erreichen können und sollten, und daher ist es am klarsten, eine bessere Leistung hinzuzufügen. Aber wenn das erledigt ist, wie verkauft man dann eine PS7, eine PS8? Die Nintendo Switch hat bewiesen, dass die Leute bereit sind, eine Leistungsreduzierung in Kauf zu nehmen, wenn ihre Konsole bequemer ist, und die Tatsache, dass die PS4 so lange dabei geblieben ist, lässt mich fragen, wie viele Spiele drei oder sogar vier Jahre nach Beginn ihres Zyklus exklusiv für PS6 sein werden. Andererseits... Ich glaube nicht, dass wir den Untergang der Hardware in absehbarer Zeit erleben werden.

4. Hardware verkauft sich immer noch wie warme Semmeln

Die Nintendo Switch 2 wurde dieses Jahr veröffentlicht, mit so ziemlich einem Spiel, mit dem die Leute die Konsole tatsächlich kaufen wollten (ich meine natürlich die Willkommenstour). Und trotzdem brach er weltweit Rekorde. Natürlich ist Nintendo ein anderes Biest, eines, das man nicht wirklich studieren kann, da man sich nur am Kopf kratzen muss, um es zu verstehen. Zum Beispiel herauszufinden, wie eine Mikrowelle Lebensmittel so viel schneller erhitzt als ein Ofen oder wie Magnete wirklich das tun, was sie tun. Doch auch wenn nicht jeder ein Nintendo-Spieler ist, werden die meisten Spieler verrückt nach einem neuen Gerät sein.

Solange sich die neue Hardware frisch und einzigartig anfühlt und sich ihr Preis nicht wie ein Tritt in die Keimdrüsen anfühlt (ich schaue dich an, PS5 Pro), kann ich nicht verstehen, warum die Leute nicht in Scharen strömen werden, um sie zu kaufen. Gamer sind immer bereit, dem Hype zu glauben, vorzubestellen und zu kaufen, wenn sie glauben, dass etwas ihr Erlebnis wirklich zum Besseren verändern kann, und daher sehe ich nicht, dass sich die Hardware-Verkäufe verlangsamen.

5. Die Trostlosigkeit geht weiter

Jedes Mal, wenn wir eine neue Reihe von Entlassungen sehen, wünsche ich mir, dass es das letzte Mal wäre, dass solche Nachrichten in unseren Feed kommen, aber leider haben wir trotz Rekordgewinnen jahrelange Kürzungen durchgemacht, und ich sehe nicht, dass sie sich in absehbarer Zeit verlangsamen werden. Vor allem Xbox scheint wieder fit für Xsplode zu sein, sei es durch die Schließung weiterer Studios oder durch signifikante Änderungen am aktuellen Geschäftsmodell. Mein weiser Kollege Ben Lyons glaubt, dass wir sehen könnten, dass der Game Pass von seinem immensen Fokus auf die Verbraucher abweicht und stattdessen zurückgeht, um Xbox die Möglichkeit zu geben, seine Einnahmequellen neu anzupassen.

Auch WB Games scheint sich in einer Notlage zu befinden. In den nächsten Jahren werden wir wahrscheinlich die ersten Spiele des neuen Fokus auf vier große Franchises sehen, und wenn diese nicht gut laufen, dann sind vielleicht mehr Studios für die Axt, oder die Division und ihre IPs werden einfach an den Meistbietenden verkauft. Um dieser Zukunft entgegenzuwirken, müsste in der Branche ein Sinn für Realismus entwickelt werden. Wir denken nicht mehr, dass wir uns in den COVID-Zeiten befinden, wir denken nicht mehr, dass ein neues Spiel 100 Millionen Spieler erreichen kann, ohne das größte Franchise der Welt zu sein. Keine massiven Franchise-Pläne mehr für Spiele, die noch nicht einmal veröffentlicht wurden. Leider haben die letzten Jahre bewiesen, dass es eine ganze Reihe wichtiger Menschen gibt, die immer noch verrückte Pillen nehmen, angetrieben von der Idee, dass die Zahl steigen muss, bis zu einem Punkt, an dem wir wahrscheinlich sehen werden, dass diese Branche in gewisser Weise weiter in eine Katastrophe gerät.