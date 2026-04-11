5 großartige TV-Shows, die zu ebenso großartigen Spielen adaptiert werden könnten

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Im Moment scheint es, als wären Videospiel-Adaptionen das Einzige, worüber man bei groß aufgebauten Filmprojekten sprechen kann. Von The Super Mario Galaxy Movie bis The Last of Us dominieren sie heutzutage Filme und Fernsehen. Also dachten wir, wir könnten es umdrehen, zurück zu den alten Zeiten. Hier haben wir 5 großartige aktuelle Serien ausgewählt, die leicht in Videospielen Platz finden könnten.

Ein Ritter der Sieben Königslande

Game of Thrones wurde schon einige Male mit Videospielen gemacht, aber ich habe diese spezielle Serie für eine Adaption ausgewählt, weil ich glaube, dass sie am besten zusammenfasst, wie die Welt von Westeros einem Gaming-Publikum präsentiert werden sollte. Hört auf, die ganze Welt und ihre Konflikte in einem Spiel zu vereinen, und gebt uns stattdessen eine kleinere Geschichte, auf die wir mehr Einfluss hätten, ähnlich den Geschichten von Dunk & Egg. Dreht man die Uhr ein paar Jahre zurück, könnte man es sogar während der Blackfyre-Rebellion anstellen, damit Fans wissen, dass sie eine Zeit erleben, die in der großen Geschichte Westeros' zählt, auch wenn sie nicht die Fäden ziehen. Es ist schwierig, einen Spieler in einer so vordefinierten Welt mit reicher Geschichte einflussreich fühlen zu lassen, aber uns eine kleinere Rolle wie einen Heckenritter zu geben, könnte eine wichtige Geschichte für diesen Charakter ermöglichen, auch wenn sie keinen größeren Einfluss auf die Welt hat.

Nachfolge

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Das ist vielleicht ein bisschen ein Anhören, aber ich denke, die angespannte, ambitionierte Atmosphäre, die Succession ausstrahlt, würde ein großartiges Videospiel ergeben, und ich würde es ein wenig wie AdHocs Dispatch gestalten. Teils Management-Sim, teils wahlbasiertes narratives Abenteuer – du wärst für ein aufstrebendes Medienimperium verantwortlich, aber wenn du mit dem Rechnen fertig bist, musst du dich mit Familiendrama auseinandersetzen, das eigentlich das Einzige, was wir heutzutage mit Milliardären teilen. Es ist nicht für jeden geeignet, aber ich denke, diese Art von erzählerischem Abenteuer würde sicherlich einige Augenbrauen hervorrufen.

Abfindung

Das ist auch ein etwas schwieriger Pitch, aber wahrscheinlich nicht aus dem Grund, den du vielleicht denkst. Severance klingt auf dem Papier nach einem großartigen Spiel. Wer möchte nicht die Tiefen von Lumon Industries erkunden und herausfinden, was sich wirklich hinter diesen perfekt weißen Wänden verbirgt? Das Setting ist für eine Vielzahl von Genres so faszinierend, dass das einzige Problem vielleicht darin besteht, den Severance-Aspekt bedeutungsvoll wirken zu lassen. Im Fernsehen ist es leicht, dass es einen eigenen Mark S gibt, je nachdem, ob er arbeitet oder nicht, aber ein Spieler könnte frustriert sein, wenn seine Entscheidungen mit einer Version des Charakters von einer anderen auf den Kopf gestellt werden. Andererseits könnte das genau das Geheimnis sein, um dieses Spiel wirklich immersiv zu machen. Ich stelle mir einen Stanley Parable mit größerem Budget vor, aber mit einer viel größeren Besetzung.

Tokyo Vice

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Weißt du, was Gamer lieben? Immersion. In letzter Zeit haben wir eine Reihe von TV-Serien gesehen, die in Japan spielen und den Zuschauer in eine Welt hineingezogen haben, die völlig anders ist als ihre eigene. Shogun, Blue Eye Samurai, Tokyo Vice. Wenn ich allerdings die beste Serie für ein Videospiel auswählen müsste, dann wäre es der dritte Teil. Michael Manns kriminalitätsgetränktes Tokio der 1990er Jahre ist sofort fesselnd, und man kann sich leicht vorstellen, dass es als etwas wie L.A. Noire Tokyo adaptiert wird. Es sollte kein riesiges, actiongeladenes Spiel sein, sondern eher etwas, das im Gameplay eher an Hitman erinnert und uns in Level wirft, während wir so viel Setting wie möglich aufnehmen. Detektivspiele sind heutzutage vielleicht etwas zu einer Nische geworden, aber ich bin sicher, dass sie wie andere Genres nur einen großen Sieg brauchen würden, um wieder auf der Bildfläche aufzutauchen.

Silo

Das Fallout-Ding in der Unterüberschrift oben sollte ein Witz sein, aber wenn ich darüber nachdenke, wenn wir Jahre warten müssen, bis Fallout 5 in unseren Schoß kommt, gibt es Raum für eine weitere dunkle, postapokalyptische Welt. Silo als Spiel würde ähnliche Themen verwenden, aber aus der TV-Serie wird deutlich, dass es viele Unterschiede gibt, die diese beiden IPs über die oberflächliche Ebene hinaus unterscheiden. Ja, Menschen leben unterirdisch, aber die Funktionsweise der Gemeinschaften, die Größe dieser Gemeinschaften und vieles mehr unterscheiden sich zwischen beiden. In Fallout kann man es kaum erwarten, aus einem Tresor zu kommen, aber in Silo ist man hoffentlich so fasziniert von all der Politik hinter den Kulissen und den Fraktionen, dass man in einer ziemlich unangenehmen Umgebung bleibt, nur um zu sehen, was als Nächstes passiert. Wie viele dieser vorgeschlagenen Adaptionen denke ich nicht, dass Silo ein direkter Begleiter der TV-Serie sein sollte, sondern eher ein Spin-off, das eine weitere Ebene der Welt abzieht. Auch wenn es komplett Dune: Awakening werden muss und sich von Anfang an als reine Fanfiction etablieren muss.

Was hältst du von unserer Liste? Welche TV-Serie würde deiner Meinung nach ein phänomenales Spiel abgeben?