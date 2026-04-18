5 großartige Filme, die zu ebenso großartigen Spielen adaptiert werden könnten

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Jede Woche scheinen wir eine große Schlagzeile über eine neue Videospiel-Adaption zu bekommen. Anfang dieser Woche veröffentlichte Sony die Schlagzeile, dass sie an einer R-bewerteten animierten Bloodborne-Adaption arbeiten, die für den Kinostart geplant ist. Aber was, wenn der Schuh auf dem anderen Fuß war? Was wäre, wenn Filme zu Spielen gemacht würden und nicht umgekehrt? Letzte Woche haben wir uns TV-Serien angeschaut, die in großartige Spiele umgewandelt werden könnten, und jetzt schauen wir uns Filme an, die wir gerne spielen würden. Wie zuvor schauen wir uns hauptsächlich aktuelle Filme der letzten fünf Jahre an, um frische Ideen zu entdecken.

Der Running Man

Edgar Wrights Version von The Running Man war vielleicht nicht der große Kassenerfolg, den er sich erhofft hatte, aber sie führte uns in eine stilisierte Welt ein, die meiner Meinung nach wirklich gut in anderen Medien erforscht werden könnte. Wir haben zwar ein von Running Man inspiriertes Mehrspielerspiel in DeathSprint 66 bekommen, aber obwohl dieses Spiel den Geist der Death Race-Idee im Gameplay eingefangen hat, denke ich, dass ein Einzelspieler-Extrem-Versteckspiel mit Story-Fokus auch spannend sein könnte. Es könnte ein actiongeladenes, filmisches Erlebnis sein, das sich auch für eine wahlbasierte Erzählung eignet, bei der wir wählen können, ob wir super gierig auf den großen Gewinn sind oder versuchen, das Todesrennen von innen heraus zu besiegen.

Predator: Badlands

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Ja, es gab ein paar Predator-Spiele. Ein paar davon sind gut, aber keiner der Filme hat für mich so viel Spielpotenzial geweckt wie Predator: Badlands. Einen feindlichen Planeten mit einem gesprächigen Roboter auf dem Rücken zu bereisen, ist eine großartige Ausgangslage für ein Videospiel, auch wenn es nicht genau die Handlung oder Welt von Badlands stiehlt. Es fühlt sich an wie der nächste Schritt von klassischen Paarungen wie Leon und Ashley oder Joel und Ellie. Du musst deinen Begleiter nicht beschützen, wenn er an dich gefesselt ist, und er kann dir sogar helfen wie Mimir in God of War. Als Alien selbst gegen schreckliche Pflanzen und riesige Alien-Bestien zu kämpfen, wäre so cool, dass ein blutiger Trailer wahrscheinlich genug Marketing wäre, um viele Typen dazu zu bringen, "hölle ja" zu sagen und dieses Spiel zu kaufen.

Der Grüne Ritter

Das ist wahrscheinlich die seltsamste Wahl, aber ich finde David Lowrys Adaption einer der besten Artusgeschichten, die je geschrieben wurden, so visuell beeindruckend, dass ich die Welt auf der großen Leinwand in einem anderen Medium zum Leben erwecken möchte. Der Grüne Ritter könnte sofort Bilder davon hervorrufen, wie er als Ritter zu Pferd spielt, Jungfrauen rettet und Barbaren tötet, aber sowohl das Gedicht als auch der Film lösen sich von der traditionellen Artus-Fantasie und zwingen unseren Helden stattdessen, darüber nachzudenken, was es bedeutet, ein Ritter zu sein, und was es bedeutet, ein Mann zu sein. Ich denke, das könnte ein großartiger Lockvogel in einem Spielformat sein. Lass jemanden denken, er lädt seinen fünfzigsten Soulslike ein, und schickt ihn dann auf eine epische Reise der Selbstentdeckung, die vielleicht mehr Fragen als Antworten hinterlässt.

Mickey 17

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The Alters ist ein bisschen wie Mickey 17 im Spiel, konzentriert sich aber mehr auf die möglichen Versionen eines Charakters als auf exakte Klone, die immer wieder dieselbe Person sind. Mickey 17 als Spiel präsentiert sich sofort als Roguelite, bei dem wir so viele Mickeys spielen können, wie wir möchten, während wir die zentrale Geschichte des Spiels durchlaufen. Es wäre interessant zu sehen, wenn es ein zufälliges Element in den Persönlichkeiten gibt, die man bekommt, wenn man immer wieder als neue Klone spawnt, und wie sich das auf das Gameplay auswirken könnte. Wir brauchen heute vielleicht keine weiteren Rogueliten auf dem Markt, aber das hindert sie nicht daran, hergestellt zu werden oder beeindruckende zu kommen. Wir müssen nicht einfach der Handlung der Bücher oder des Films folgen, sondern stattdessen das Leben eines anderen entbehrlichen Mitarbeiters und seine Tage betrachten, in denen er versuchte, eine feindliche Welt zu zähmen.

Die Speisekarte

Anya Taylor-Joy war auf der ersten Pressetour für The Super Mario Bros. Movie richtig in Fahrt, wo sie sagte, The Menu sei der beste Film ihrer Filmografie, um daraus ein Spiel zu machen. Im Video hier hat sie zwei verschiedene Spiele vorgeschlagen: eines, bei dem man der Koch ist, und ein weiteres, bei dem man Gast ist; ich muss sagen, ich finde Ersteres interessanter. Ralph Fiennes auf der Schulter zu haben, während man gezwungen ist, unglaublich beeindruckendes Essen für Kunden zuzubereiten, die nie wieder die Sonne sehen werden, wirkt wie Übergarung auf Steroiden. Es gibt Möglichkeiten, wie Spiele uns angespannt machen können, ohne dass ein harter Bosskampf oder ein Jumpscare um die Ecke wartet, und ich denke, The Menu könnte eines dieser Erlebnisse sein. Schrecklich, ohne Horror zu sein, könnte man in einer Spieladaption dieses Juwels von Film wirklich eine immersive, verstörende Atmosphäre schaffen.

Welchen Film würdest du in ein Videospiel verwandeln?