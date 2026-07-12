5 Fantasy-Settings, die eigene Videospiele verdienen

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Fantasy ist ein weitreichendes und weitreichendes Genre. Wir haben schon unzählige einladende und faszinierende Welten in Büchern, Fernsehen und Videospielen hervorgebracht, und auch wenn wir sicherlich nicht in einer Fantasy-Dürre leben, scheint es einige Settings zu geben, die man weiter erkunden könnte, um großartige Videospiele zu machen. Heute gehen wir einige Fantasy-Settings und Welten vor, die man mit einem Controller in der Hand erkunden kann und sollte. Was es wert ist: Auch wenn Ihnen einige der Einträge auf dieser Liste vertraut vorkommen, nehmen wir nicht den absoluten Mainstream von Harry Potter, Game of Thrones und ähnlichen.

Darya Kuznetsova

Das erste Gesetz

Joe Abercrombie hat im Laufe seiner Autorenkarriere einige tief immersive Fantasy-Settings geschaffen, aber keine sticht so hervor wie die der Trilogien The First Law und Age of Madness. Es gibt auch einige eigenständige Geschichten, die in dieser Welt spielen und den Eindruck vermitteln, dass es sich um eine lebendige, atmende Welt handelt. Magie ist mächtig, aber in der Welt von The First Law gibt es ziemlich strenge Regeln, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich nicht als Magier spielen würden (es sei denn, wir wären bereit, Menschen zu essen, was an sich schon eine einzigartige Mechanik sein könnte). Es gibt viele blutige, matschige Kämpfe in den Büchern, die großartige filmische Setpieces in einem Spiel wären, und herausragende Charaktere, mit denen wir im Verlauf unserer Abenteuer interagieren könnten. Um ein Spiel in dieser Welt anzugehen, müssen wir vielleicht warten, bis Abercrombie eine neue Trilogie darin abgeschlossen hat, damit ein Entwicklerteam einen ähnlichen Ansatz wie bei The Witcher verfolgen kann, bei dem das Spiel oder die Spiele als Fanfiction-Fortsetzung der Originalwerke fungieren. Entweder das, oder wir bekommen einfach ein raues Rollenspiel, das im Norden spielt und in brutalen Schlachten gegen Flatheads kämpft.

Nevernight hatte bereits 2019 eine Webserie, aber es gibt noch mehr zu entdecken in dieser Welt

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Die Nimmernachtchronik

Ich benutze den Namen der Buchreihe, aus der diese Settings stammen, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, aber wenn wir pedantisch sind, würde ich gerne ein Spiel oder vielleicht sogar eine Trilogie sehen, die der Geschichte von Mia Corvere folgt, die gegen die Herrscher der Itreyanischen Republik kämpft und Rache für ihre Familie sucht. Eine Welt, in der man kaum richtige Dunkelheit bekommt, wäre aus Kunst- und Designsicht interessant zu erkunden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Nevernight von Jay Kristoff sich wie eine Serie anfühlt, die nach einem Stealth-Action-Spiel bettelt. Auch der Einsatz von Magie in Kristoffs Werk ist einzigartig und konzentriert sich hauptsächlich auf schattenhafte Kreaturen, Blut- und Fleischmanipulation. Es gibt viel Potenzial in der Welt, ein Spiel zu machen, das sich anders anfühlt als die meisten anderen Fantasy-Geschichten.

Die Chroniken des Kriegsherrn

Bernard Cornwell ist ein Autor, der vor allem für seine historischen Romane bekannt ist, die bereits mit Werken wie Sharpe und The Last Kingdom ins Fernsehen adaptiert wurden. Die Warlord Chronicles mischt sich zwar in einige historische Romane ein, da sie technisch gesehen in Großbritannien spielt, aber sie verwebt Fantasy mit ihrem Artus-Einfluss. Wir haben schon viele Spiele eine Artus-Welt oder eine vom Artus-Großbritannien inspirierte Welt gesehen, wobei Tainted Grail: The Fall of Avalon das jüngste bekannte Beispiel ist. Aber Cornwells Trilogie, die die Geschichten von Merlin, Arthur und Lancelot erzählt, fühlt sich einzigartig genug an, um eine eigene Adaption in einem Videospielformat zu rechtfertigen. Die Geschichten sind stark von den ursprünglichen walisischen Legenden beeinflusst, statt von den von Malory inspirierten Werken, mit denen wir wahrscheinlich vertrauter sind. Konflikte zwischen alten, druidischen Glaubensrichtungen und der christlichen Religion könnten interessante Möglichkeiten zur Interaktion mit der Welt entfachen, und wir haben bereits einen Protagonisten ins Spiel durch den eigenen Derfel Cadarn der Serie, jemanden aus dem Umfeld von Arthur und Merlin, der uns einfache Wege bietet, mit beiden legendären Figuren zu interagieren.

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Die Schwarze Kompanie

Das ist irgendwie Betrug, denn 2024 kündigte Arc Dream Publishing an, an einem RPG basierend auf The Black Company zu arbeiten, aber ehrlich gesagt ist es ein Schock, dass es 40 Jahre gedauert hat, bis Glenn Cooks Fantasy-Reihe ein eigenes Videospiel bekommen hat. Vielleicht ist die Welt von The Black Company nicht ganz so wichtig wie die gleichnamige Band selbst, aber in der Saga der Black Company steckt so viel Potenzial, dass es schwerfällt zu erkennen, wie diese Fantasy-Reihe so lange von den breiteren Medien ignoriert wurde. Fantasy und militärische Action werden in einem düsteren Setting vermischt, das viel Potenzial bietet, egal ob wir der Black Company während ihrer Zeit im Empire of Lady folgen oder ihrer Heimreise nach Khatovar. Hoffentlich können wir bald etwas Substanzielles über das Arc Dream Publishing-Spiel hören, nur um zu beweisen, wie erfolgreich dieses Setting außerhalb der Bücher sein sollte.

Esctarp/Hexenwelt

Witch World ist eine etwas ungewöhnliche Serie. Es ist kollaborativer Natur, wurde 1963 vom Autor Andre Norton gegründet und entwickelte sich dann von den 1980ern bis zu Nortons Tod 2005 – es hatte viele Einflüsse und erforschte viele verschiedene Regionen im alternativen Universum der Hexenwelt. Im Gegensatz zu unserer Welt hat Magie auf Estcarp und den anderen Kontinenten der Hexenwelt die Wissenschaft abgelöst, und doch kann sie nur von Frauen ausgeübt werden. Ich kann mir vorstellen, dass ein gewisser Teil des Internets einen Wutanfall bekommen würde, wenn dieses Spiel jemals gemacht würde, aber es wäre schade, wenn Witch World nicht mehr Aufmerksamkeit von den breiteren Medien bekäme, wenn auch nur, um mehr Interpretationen davon zu sehen, wie der mächtige Kontinent Estkarp außerhalb der Romanseiten aussehen könnte.