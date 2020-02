4A Games gibt Hinweise auf mögliche Geheimnisse von PlayStation 5 und Xbox Series X

Anfang Januar gab Jim Ryan von Sony bekannt, dass einige der aufregendsten Aspekte der Playstation 5 noch gar nicht geteilt wurden, was Fans natürlich spannend fanden. Solche Aussagen können bis zu einem gewissen Grad natürlich erwartet werden, schließlich will Sony die Produkte verkaufen und entsprechenden Umsatz machen. Doch wenn plötzlich auch externe Entwickler solche Dinge andeuten, dann dürfen wir doch sicher gespannt sein, oder?

Eurogamer hat mit einigen Entwicklern von 4A Games gesprochen, dem Studio hinter der Metro-Serie. Das Studio ist dafür bekannt, die verfügbare Hardware an ihre Grenzen zu treiben (unter anderem ist ihre Metro-Reihe gerade auf dem Weg zur Nintendo Switch). Im Interview deutete Oles Shishkovstov, "Chief Technology Officer" von 4A Games, vielsagend an: "Ich freue mich mehr über Dinge, die noch nicht offiziell angekündigt wurden." Offenbar weiß Shishkovstov schon über eine der Überraschungen Bescheid. Was um alles in der Welt kann das wohl sein? Die kommenden Wochen und Monate werden hoffentlich Antworten geben.