4A Games erklärt, dass sie immer noch sehr präsent sind und an der nächsten Metro arbeiten

Einige der Entwickler, die zuvor an der Entwicklung der Metro -Serie bei 4A Games Ukraine beteiligt waren, haben nun ihr eigenes Studio mit dem Namen Reburn gegründet. Wie wir Ihnen letzte Woche mitteilen konnten, haben sie ihr erstes Spiel, La Quimera, angekündigt und sich aus verständlichen Gründen dafür entschieden, Russland als Austragungsort zugunsten Lateinamerikas zu verlassen.

Allerdings gibt es 4A Games immer noch und entwickelt die Metro -Serie weiter und scheint zu denken, dass es etwas verwirrend war, als Reburn sich in der Pressemitteilung als ehemaliger Metro -Entwickler vorstellte. Sie haben nun ein Statement veröffentlicht, in dem sie ihren alten Kollegen viel Glück mit La Quimera wünschen und erklären, dass sie weiter an der Metro -Serie arbeiten werden.

"Wir sind 4A Games.

Wir sind das Team, das die Metro-Spiele entwickelt und gebaut hat, die Sie kennen und lieben. Wir arbeiten immer noch an der nächsten Metro mit Dmitry Glukhovsky, den gleichen Kerngründern, Führungskräften, Entwicklern und fast 20 Jahren Erfahrung in der Serie. Wir haben auch unser anderes neues IP-Projekt in Arbeit. Wir werden mehr über beide verraten, wenn wir bereit sind.

Wir sind stolz darauf, ukrainisch zu sein, in unseren Wurzeln und in der Mehrheit unseres vielfältigen Teams. Wir entwickeln Spiele in unseren Büros in Kiew und Sliema, aber auch aus der Ferne und manchmal sogar von der Front in der Ukraine aus. Wir haben jetzt Studios in zwei Ländern, aber der Großteil unseres Teams bleibt in der Ukraine - etwa 150 von etwa 200+. Der Rest arbeitet auf Malta oder aus der Ferne."

Der Grund für die Spaltung des Unternehmens wird wie folgt erläutert:

"Wir haben weiterhin eng mit unseren verbleibenden ukrainischen Kollegen bei "4A Games Ukraine" auf Metro Exodus zusammengearbeitet, und zwar über eine von uns geleitete Outsourcing-Beziehung. Nach der Veröffentlichung von Metro Exodus und seinem DLC gründeten wir ein weiteres Studio in Kiew unter 4A Games Limited und begrüßten etwa 50 weitere unserer Kollegen, die mit uns weitermachten, während 4A Games Ukraine ihr eigenes Projekt La Quimera als völlig eigenständige Einheit weiterverfolgte und sich kürzlich in Reburn umbenannte."

Aber es scheint keine Zwietracht zwischen diesen ukrainischen Studios zu geben, und 4A Games schließt mit "Wünschen Sie ihnen viel Erfolg", bevor er erklärt, dass es an der Zeit ist, "wieder Metro zu machen", und endet mit "Слава Україні!" (Ruhm der Ukraine).