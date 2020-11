450.000 Fans kloppen sich weltweit in Granblue Fantasy: Versus

You're watching Werben

Die japanischen Entwickler von Arc System Works und Cygames haben Anfang des Jahres das Beat 'em Up Granblue Fantasy: Versus auf PS4 und PC veröffentlicht und heute einen Überblick über die Reichweite des Kampfspiels veröffentlicht. Laut dem offiziellen Twitter-Account des Spiels wurden seit dem Verkaufsstart weltweit insgesamt 450.000 Kopien des Titels (digital und physisch) ausgeliefert. Das ist im Vergleich zu den Platzhirschen Tekken, Mortal Kombat und Co. nicht super beeindruckend, aber für ein Nischenspiel dennoch eine anständige Leistung. Gleichzeitig muss beachtet werden, dass die Marke auf einem sehr starken mobilen Standbein basiert, das umfangreich in die Promotion eingebunden wurde.