45 Millionen Zuschauer verfolgten 2019 die Game Awards

Letzte Woche fanden die jährlichen Game Awards statt und wir hatten das ganze Wochenende damit zu tun, all die relevanten Nachrichten daraus zu verarbeiten. Das jährliche Event konnte 2019 neue Rekorde aufstellen, wie der Gastgeber und Show-Host Geoff Keighley heute bekanntgab. Über 45 Millionen Nutzer haben die Livestreams auf diversen Plattformen mitverfolgt, schreibt er. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Wachstum von satten 73 Prozent gewesen, das geht eventuell auf die Tatsache zurück, dass die Leute wieder viele Ankündigungen erwartet (und auch bekommen) haben.

"Ein besonderer Dank geht an unser unglaubliches Team, das mir dabei hilft, diese Show zum Leben zu erwecken, und an alle in der Branche, die mir vertrauen, dass ich unsere Branche repräsentiere. Wir stehen kurz davor, die Game Awards zur größten Feier aller Arten der Unterhaltung zu machen, das ist mein lebenslanges Ziel", fügt Keighley hinzu.

Keighley wird im kommenden August erneut die Gamescom Opening Live 2020 veranstalten, um die deutsche Gaming-Messe über die Grenzen Europas hinaus zu vertreten.

