45 Millionen Menschen haben sich bereits für Call of Duty: Warzone Mobile vorregistriert

Activision hat 20 Jahre Call of Duty gefeiert, indem es einen Blogbeitrag veröffentlicht hat, der auf alle Hauptteile der Serie im Laufe der Jahre zurückblickt. Aber ganz am Ende geht es in dem Artikel auch ein wenig um die Zukunft und die Spiele, die kommen werden.

Zu diesem Zweck stellt der Artikel fest, dass das Spiel bereits 45 Millionen vorregistrierte Spieler gewonnen hat, obwohl Call of Duty: Warzone Mobile erst zu einem unbestimmten Zeitpunkt im Frühjahr 2024 starten oder sein Debüt geben will. Das ist natürlich eine enorme Menge.

Die Warzone-Serie hat im Laufe der Jahre große Erfolge erzielt, wobei Call of Duty: Warzone es geschafft hat, innerhalb eines Jahres nach dem Start 100 Millionen Spieler zu überschreiten. Mit der Anzahl der bereits an Bord befindlichen vorregistrierten Nutzer strebt die mobile Nutzung zweifellos ähnliche Höhen an.