43ºC in Portugal und Spanien, da die WHO Europa vor "tödlicheren Wochen" warnt.

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Die Weltgesundheitsorganisation warnt derzeit Europa, dass in diesem Sommer "tödlichere Wochen" bevorstehen und die Länder sich darauf vorbereiten sollten. Da es mit dem außergewöhnlich schweren Juni und Anfang Juli mit zwei Hitzewellen und einer Hitzekuppel nicht ausreichte, werden in Südspanien und Portugal in den kommenden Tagen nun erwartet, dass die Temperaturen in Südspanien und Portugal 43 ºC erreichen.

Wie in Frankreich zu sehen ist, hat die extreme Hitze in ungewohnten Regionen bereits erheblichen Druck auf Gesundheitssysteme und Infrastruktur ausgeübt. Experten erinnern daran, dass die Hitzewelle vom 20. bis 28. Juni die stärkste in Europa war, die die Stromerzeugung störte und sogar die Infrastruktur schädigte, ganz zu schweigen von den überlasteten Gesundheitsdiensten.

Abgesehen von Portugal und Spanien bleiben die Hitzereaktionspläne des Kontinents weiterhin lückenhaft, da die WHO sagt, dass Länder mit Maßnahmenplänen zur Wärmegesundheit besser zurechtkamen, aber weniger als die Hälfte der europäischen Mitglieder einen solchen hat. Wie üblich werden schutzbedürftige Gruppen wie Bewohner von Pflegeheimen, Obdachlose und isolierte ältere Erwachsene nicht angemessen erreicht.