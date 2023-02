40.000 Dota 2 Betrüger wurden von Valve in den Untergang gelockt

HQ

Es gibt nur wenige Dinge, die schlimmer sind, als in ein Online-Match zu laden, nur um herauszufinden, dass Ihre Gegner den unfairen Vorteil von Cheats genutzt haben. Nun, während viele von uns schuldig sind, jemanden, der einfach besser ist als wir, einen Hacker zu nennen, gibt es diejenigen, die wirklich betrügen, um zu gewinnen, und Valve hofft, ihnen ein Ende zu setzen.

In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag im Dota 2-Blog skizzierte Valve, wie es 40.000 Cheater gesperrt hat, indem es sie durch Hinzufügen eines Datenabschnitts in einem aktuellen Patch angelockt hat. Diese Daten wären nur für diejenigen nutzbar, die eine Software von Drittanbietern verwenden, um sich einen Vorteil in Übereinstimmungen zu verschaffen.

Durch die Identifizierung derjenigen, die auf die geheimen Daten zugegriffen hatten, verbot Valve dann das, was es für 40.000 betrügerische Konten hält. Valve glaubt nicht, dass dies das Betrügen auf lange Sicht beenden wird, und räumt ein, dass einige weiterhin " neue Exploits entwickeln und verwenden" werden.

Aber Valve möchte, dass seine Benutzerbasis weiß, dass sie weiterhin den guten Kampf gegen Betrug führen und "diese Exploits erkennen und entfernen wird, sobald sie kommen, und weiterhin Benutzer verbieten wird, die betrügen".

Als Publisher für CS: GO und Dota 2 muss es schwierig sein, mit allen Betrügern in diesen Spielen umzugehen, aber es scheint, dass Valve sein Bestes tut, um sicherzustellen, dass unsere Spiele so frei wie möglich von Hackern bleiben.