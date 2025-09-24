400 Prominente versammeln sich hinter Jimmy Kimmel, um die Meinungsfreiheit zu verteidigen

HQ

Jimmy Kimmel Live ist zurückgekehrt. Die Kontroverse um die Situation geht jedoch weiter. Jetzt ist in Hollywood eine umfassende Solidaritätsbekundung entstanden, als 400 Schauspieler, Regisseure und Musiker einen von der ACLU angeführten Brief zur Verteidigung der Meinungsfreiheit unterzeichneten, nachdem Disney Jimmy Kimmel Live suspendiert hatte. Die Erklärung, die von Namen wie Tom Hanks, Meryl Streep und Jennifer Aniston unterstützt wird, warnt davor, dass der Druck der Regierung auf die Stimmen der Medien die grundlegenden Freiheiten der Nation untergräbt. Es wird argumentiert, dass das Schweigen eines Late-Night-Moderators einen gefährlichen Präzedenzfall schafft, der sich auf Lehrer, Journalisten und Kreative in allen Branchen erstrecken könnte. Während die Kontroverse politische Debatten und Aufrufe zu Boykotten ausgelöst hat, fordert der Brief die Amerikaner letztlich auf, die breitere Bedrohung der Meinungsäußerung zu erkennen und sich den Bemühungen zu widersetzen, die verfassungsmäßigen Rechte auszuhöhlen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie den offenen Brief natürlich über den folgenden Link lesen. Go!