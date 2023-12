40 Spiele für Game Pass im Jahr 2024 bestätigt

HQ

Das Jahr 2024 beginnt in wenigen Tagen, aber wir sind uns schon jetzt sicher, dass Game Pass-Nutzer auch im nächsten Jahr nicht verhungern werden, da bereits 40 Spiele für das Abonnement bestätigt wurden. Der X-User Baiisun hat sie alle in einem handlichen Bild zusammengefasst, darunter spannende Titel wie Ark II, Avowed, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Hollow Knight: Silksong (wann auch immer das herauskommt), Persona 3 Reload, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Still Wakes The Deep, Towerborne und natürlich Senua's Saga: Hellblade II.

Die vollständige Liste finden Sie im folgenden Beitrag. Im Laufe des Jahres 2024 wird es natürlich noch viel mehr geben (auch von Activision Blizzard), aber das sind die, die derzeit bestätigt sind.