40 Millionen Menschen haben jetzt Naraka: Bladepoint gespielt

NetEase hat nun während einer Telefonkonferenz bekannt gegeben, dass Naraka: Bladepoint einen weiteren bemerkenswerten Meilenstein für Spieler überschritten hat. Der Action-Titel hat seit seinem Debüt vor ein paar Jahren offiziell über 40 Millionen Spieler angezogen, und seitdem auf verschiedenen Plattformen.

Zu dieser Nachricht wurde auch bestätigt, dass im nächsten Monat die besten Naraka-Spieler aus der ganzen Welt nach China reisen werden, um an der J-Cup-Weltmeisterschaft teilzunehmen, bei der 1,5 Millionen US-Dollar ausgelobt werden. Uns wurde gesagt, dass die Gruppenphase in Shanghai stattfinden wird, während das große Finale zwischen dem 16. und 17. Dezember in Chengdu stattfinden wird.

Bist du einer der 40 Millionen Naraka-Spieler?