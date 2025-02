4-Spieler-Koop kommt im neuen Update auf Wizard of Legend 2

Nach dem Early Access-Start im vergangenen Oktober hat Wizard of Legend 2 den 4-Spieler-Koop-Modus für Spieler eingeführt, der jetzt im Rahmen des Couch Co-Op Fest von Steam beginnt und bis zum 17. Februar läuft.

Der Koop-Modus von Wizard of Legend 2 ermöglicht es Ihnen, online mit Freunden zusammenzuspielen oder alle zusammen an einem Automaten, wenn Sie einen Platz auf der Couch haben. Du wirst in der Lage sein, dich mit deinem Team zu koordinieren und unterschiedliche Magie aufzubauen, je nachdem, welche Zusammenstellung du wählen möchtest.

Wizard of Legend 2 ist ein rasantes Action-Roguelite, das an den Erfolg von Wizard of Legend aus dem Jahr 2018 anknüpft und dich mit allen Arten von Magie experimentieren lässt, um den perfekten Build für einen Lauf zu finden. Haltet Ausschau nach weiteren wichtigen Updates für das Spiel, da es sich noch im Early Access befindet, sodass wir von nun an noch viel mehr Ergänzungen erwarten können.