Die Vereinten Nationen haben bestätigt, dass Komet 3I/ATLAS Gegenstand einer offiziellen planetaren Verteidigungsübung ist, die Teil der 8. Übung des International Asteroid Warning Network (IAWN) ist. Die Kampagne, die vom 27. November 2025 bis zum 27. Januar 2026 läuft, testet die globale Einsatzbereitschaft für potenzielle Bedrohungen durch erdnahe Objekte.

Am 1. Juli 2025 vom chilenischen ATLAS-Teleskop entdeckt, ist 3I/ATLAS erst der dritte interstellare Komet, der bestätigt durch das Sonnensystem zieht. Obwohl er keine Gefahr darstellt (sein nächster Anflug wird am 19. Dezember 270 Millionen Kilometer von der Erde entfernt sein), machen die einzigartige Flugbahn und die aktiven Kometenmerkmale ihn zu einemi-Deal-Ziel für astrometrische Übungen.

Die Kampagne umfasst IAWN, die Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG) und das UN-Büro für Weltraumangelegenheiten (UNOOSA), mit dem Ziel, Beobachtungstechniken zu verfeinern, Orbitvorhersagen zu verbessern und die internationale Koordination in der planetaren Verteidigung zu stärken.