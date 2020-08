38 Sekunden vom Earthworm Jim 4 in Bewegung

You're watching Werben

Wer ein bisschen im kollektiven Gaming-Gedächtnis stöbert, der wird nach reichlicher Suchen vielleicht auf einen Regenwurm namens Jim aus der 16-Bit-Ära stoßen. Viele Jahre lang lag das Earthworm-Jim-Franchise brach, ehe es Ende 2018 überraschend mit dem Start einer neuen Konsole in Verbindung gebracht wurde. Diese Woche haben wir sagenumwobene 38 Sekunden des exklusiven Intellivision-Amico-Projekts in Aktion gesehen, da die neue Retro-Maschine, die eine Handvoll Klassiker wiederherstellen will, mit einigen exklusiven Produkten auf die bevorstehende Veröffentlichung des Systems aufmerksam machen will.

An die Neunzigerjahre erinnert der 2D-Plattformer aufgrund der bunten Comicgrafiken sichtlich nicht mehr, doch in dieser kurzen Zeitspanne gab es zu wenig zu sehen, um mehr über das Spiel sagen zu können. Auf jeden Fall dürfte es Fans freuen, dass sich der unwirkliche Held mit dem losen Mundwerk wieder zurückgemeldet hat, um die Hauptrolle in seinem nächsten Spiel zu übernehmen. Das Intellivision Amico wird Ende des Jahres erwartet und im Bundle mit sechs Spielen (und einem Gutschein für den Intellivision-Shop im Wert von 25 Euro) kostet es knapp 250 US-Dollar.