3,8 Millionen Exemplare von Sekiro: Shadows Die Twice ausgeliefert

Sekiro: Shadows Die Twice war eine tolle Abwechslung vom klassischen Soulsborne-Gameplay, das aufgrund seiner zahlreichen Veränderungen aber nicht bei allen Fans der Serie Anklang gefunden hat. Uns gefiel der Titel richtig gut und Activision scheint mit den Verkaufszahlen ebenfalls recht zufrieden zu sein. In einem Investoren-Gespräch verriet der Konzern seinen Anlegern, dass in den ersten drei Monaten (bis zum 30. Juni, also insgesamt 14 Wochen) nach dem Launch weltweit mehr als 3,8 Millionen Exemplare des Action-Rollenspiels ausgeliefert wurden. Es gab sehr vielversprechende Verkaufszahlen kurz nach der Veröffentlichung, die Activision bereits überaus zufriedenstellten. Wie sich Sekiro: Shadows Die Twice im Vergleich zu Bloodborne und den Souls-Spielen positioniert, ist aber nicht bekannt.

Quelle: Analytiker Daniel Ahmad.