36 Millionen Spiele wurden 2021 in Großbritannien verkauft

Großbritannien ist weiterhin ein wichtiger Indikator für die europäische Videospielbranche und deshalb ist ein Blick auf die Verkaufsstatistiken der Briten für uns sehr spannend. In einem neuen Bericht von Gamesindustry.biz erfahren wir zum Beispiel Näheres zur Verbreitung der aktuellen Konsolen auf den britischen Inseln.

2021 wurden in Großbritannien insgesamt 3,36 Millionen Konsolen verkauft, sowie 10,6 Millionen Gadgets (der weiße Dualsense-Controller führt das Rennen in dieser Rubrik an). Die Nintendo Switch war vergangenes Jahr im Vereinigten Königreich die gefragteste Konsole, was sich aber erst in den letzten Monaten herauskristallisierte. Die Playstation 5 führte die Verkaufscharts in der ersten Jahreshälfte an, doch nach der Einführung des OLED-Modells stieg das Interesse an Nintendos Hybridplattform in England, Schottland, Wales und Irland (genau wie bei uns) stark an. Nur im Jahr 2020 wurden im Vereinigten Königreich mehr Einheiten der Switch abgesetzt.

Die Xbox Series sitzt auf Position 3 des Podiums, obwohl sie im Dezember satte 560.000 Konsolen verkaufen konnte (was ein überraschend hoher Wert ist, der deutlich über den vorangegangenen Monaten liegt). Übrigens ist die günstigere Series S bei den Briten deutlich beliebter als das leistungsstarke Modell: Nur 43 Prozent der englischen Kunden besitzen eine Xbox Series X.

Neben Informationen zur Hardware enthält der Bericht von Gamesindustry auch Aussagen über die verkaufte Software. 2021 wurden in Großbritannien insgesamt nachweislich 35,8 Millionen Spiele verkauft. In dieser Rechnung sind leider nicht alle digitalen Verkaufszahlen enthalten, beispielsweise fehlen die Datensätze aus dem Nintendo-Switch-eShop. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Interesse an Videospielen im Vereinten Königreich unter anderem dadurch um 16 Prozent gesunken.

FIFA 22 war das beliebteste Spiel in UK (ein Plus von 10,3 Prozent gegenüber FIFA 21) und Call of Duty: Vanguard muss sich mit Platz 2 begnügen (Call of Duty: Black Ops Cold War konnte 2020 etwa ein Drittel mehr Einheiten absetzen). Weitere Spiele, die sich letztes Jahr besonders gut in Großbritannien geschlagen haben: