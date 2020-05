350 Millionen Spieler sind mittlerweile bei Fortnite registriert

Dass Fortnite ein sehr beliebtes Spiel ist, wissen wir schon seit einiger Zeit. Und obwohl das Interesse am Spiel zuletzt gefühlt etwas nachgelassen hat, ist der Andrang am Battle-Royale-Erlebnis von Epic Games immer noch sehr stark, wie die neuesten Daten des Unternehmens zeigen. Erfreut meldet Epic diese Woche, dass über 350 Millionen registrierte Benutzer verzeichnet wurden. Fortnite will eines der wichtigsten Videospiele in der Geschichte werden und da scheint es auf dem richtigen Weg zu sein.

Der Entwickler teilt in weiteren Statistiken, dass allein im April mehr als drei Milliarden Stunden im Royal-Battle-Modus aufgezeichnet wurden. Um einen Vergleich anzustellen und diese Zahlen besser zu verstehen, hier ein paar weitere Werte. Im März 2019 gab es rund 250 Millionen Spielerkonten, was ein starkes Wachstum von neuen Spielern auch zweieinhalb Jahre nach dem Release suggeriert. Das liegt zum Teil daran, dass das Spiel auf allen relevanten Plattformen - PC, Konsole und Mobilgerät - verfügbar ist und dass Epic das Spiel weiterhin mit Beständigkeit und Sorgfalt aktualisiert.

Ob wir es mögen oder nicht, Fortnite ist und bleibt ein wichtiges Spiel im aktuellen Spielszenario. Was haltet ihr von diesem Phänomen?

Quelle: The Verge.