3,5 Millionen Knastinsassen brechen aus A Way Out aus

Hazelight-Chef Josef Fares sprach kürzlich mit IGN über seine neuesten Spiele. Bei dieser Gelegenheit enthüllte der Entwickler, dass A Way Out mittlerweile über 3,5 Millionen Exemplare verkauft habe. Da jedes Exemplar einen zusätzlichen Zugang für einen Freund enthält, bedeutet das wahrscheinlich, dass das Spiel etwa sieben Millionen Menschen ausprobiert haben (A Way Out kann ausschließlich im Koop-Modus gespielt werden, nicht aber alleine). Im August 2019 wurden 2 Millionen Verkäufe gemeldet, deshalb drücken wir Fares die Daumen, dass sein nächstes Spiel - It Takes Two - einen ebenso langen Atem beweist.