35 Jahre später: Final Fight könnte eine offizielle Mega Drive-Veröffentlichung erhalten

HQ

Mega Drive war die erste erfolgreiche 16-Bit-Konsole, was letztendlich dazu führte, dass Nintendo das NES aufgab, um Super Nintendo zu veröffentlichen. Aber trotz Segas sehr guter Beziehung zu Capcom bekam Mega Drive nie eine Final Fight Version (es gab ein paar Jahre später eine für Sega CD), während es für Super Nintendo ein großer Hit war.

Zumindest war das 35 Jahre lang so. Denn der Mega Drive Entwickler Mauro Xavier arbeitet derzeit an etwas, das er Mega Final Fight nennt, was genau das ist, eine Mega Drive Version dieses klassischen Beat 'em up. Und jetzt sieht es so aus, als ob er Capcoms Segen bekommen könnte, was es zu einer offiziellen Version macht.

Er schreibt auf X, dass er "derzeit auf eine Antwort eines Distributors wartet, um FFMD zu einem offiziellen, von Capcom autorisierten Spiel zu machen". Und es ist klar, dass es sich um ein großes Unternehmen handelt, wie er hinzufügt: "Dieser Distributor ist groß genug, um zu versuchen, Capcom zu überzeugen. Wir müssen einfach abwarten."

Wir gehen davon aus, dass es eine ziemlich große Chance gibt, dass dies letztendlich eine physische Veröffentlichung erhält, wenn Capcom Mega Final Fight tatsächlich genehmigt, was bedeutet, dass es ein ziemliches Sammlerstück werden könnte. Drücken wir die Daumen, dass es passiert.

Danke, TimeExtension.