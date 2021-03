343 zeigt Lichtspielereien in In-Engine-Aufnahmen von Halo Infinite

You're watching Werben

Seitdem uns 343 Industries Halo Infinite zum ersten Mal präsentierte, hat sich offenbar einiges am Spiel getan. Das Studio habe inzwischen zum Beispiel Beleuchtungssysteme erarbeitet, die sie uns in einem Beitrag auf Halo Waypoint zeigen. Welchen Einfluss das Licht auf die Umgebungen des neuen Sci-Fi-Shooters hat, das zeigen Aufnahmen der In-Game-Engine, die das Studio im gleichen Beitrag teilte. Laut Justin Dinges, Campaign Art Lead, erklärt uns auch, welchen Einfluss diese Technologie auf den Tag-Nacht-Wechsel habe:

"Das war eine der größten grafischen Funktionen, die in den letzten Jahren in unserer Engine implementiert wurden. Sie ermöglicht es uns, künstlerische Szenen und Einstellungen zu erstellen, die je nach Zeit [/] Zyklus sehr unterschiedliche visuelle Töne und Stimmungen aufweisen [können]. Wenn ihr tagsüber auf einen mysteriösen Blutsväter-Obelisken stoßt, fühlt sich [diese Begegnung] möglicherweise friedlich und gelassen an, während es sich nachts viel bedrohlicher [...] anfühlt [...]."

An anderer Stelle wurden einige Konzeptkunstwerke präsentiert, die 343 Industries zufolge untermauern, warum der sechste Hauptableger von Halo ein "spirituelles Reboot" sei. Der Designer sprach zudem über zwei Konzepte, die sich durch das visuelle Design von Halo Infinite ziehen:

"Was unsere künstlerischen Ziele für die Kampagne angeht, da haben wir uns in Bezug auf die visuelle Erfahrung auf zwei Schlüsselthemen konzentriert, auf die wir aufbauen: 'Erbe' und 'Einfachheit'," so Dinges. "Mit 'Erbe' wollen wir, dass Spieler das Gefühl haben, ein Spiel zu erleben, an das sie sich gerne erinnern ([wie zum Beispiel] Halo: Combat Evolved), aber natürlich mit modernisierten Grafiken. In Bezug auf 'Einfachheit' wollten wir sicherstellen, dass wir uns von übermäßig lauten Designs und Details fernhalten. Das ist eine wichtige Erkenntnis des Teams, das aus Halo 5 kommt."