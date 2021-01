343 Industries will uns von nun an monatlich über Entwicklung von Halo Infinite informieren

You're watching Werben

Im Dezember teilte uns 343 Industries mit, dass Halo Infinite in der zweiten Jahreshälfte von 2021 veröffentlicht werden soll. Noch in dieser Woche soll es weitere Informationen zum Sci-Fi-Ego-Shooter geben, denn die Entwickler wollen die Spieler von nun an mit monatlichen Updates versorgen. Brian Jarrard, Community Manager bei 343 Industries, bestätigte das gegenüber Reddit:

"... wir verpflichten uns zu mindestens monatlichen Updates [...] und das nächste 'Inside Infinite' erscheint noch diese Woche. Diesen Monat sprechen wir mit Mitgliedern des Sandbox-Teams, um einige Einblicke in ihre Vision von Halo Infinite und die Arbeit, die sie leisten, zu teilen. Um die Erwartungen moderat zu halten, werden keine großen Screenshots/Weltpremieren oder große Dinge, wie eine Terminankündigung bekanntgegeben. Unser Ziel ist es jedoch, unserer Community mehr Kontext und Einblicke über unser Team und das Spiel zu bieten, an dem wir arbeiten. Wir alle warten auf die größeren [Ankündigungen], die unsere Marketingmaschine später in diesem Jahr [übernimmt]."