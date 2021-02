343 Industries sucht Verstärkung für "neues Projekt im Halo-Universum"

You're watching Werben

Halo Infinite sollte zusammen mit der Xbox Series starten, aber das Spiel war in den Augen der Entwickler nicht bereit für die Veröffentlichung. Die Verzögerung hat einige Fans schwer getroffen, doch die Entwickler lassen sich davon nicht entmutigen und arbeiten weiter fleißig an der Fertigstellung ihres Sci-Fi-Shooters. Abgesehen vom Großprojekt scheint in den Kammern der Halo-Entwickler aber bereits etwas anderes zu entstehen.

343 Industries spricht in einer Stellenangebot von einem "neuen Projekt im Halo-Universum", verrät über dieses ominöse Vorhaben aber nichts weiter. Sie hoffen ganz offensichtlich darauf, dass die paar Worte genügen, um Interessenten anzuwerben. Wir vermuten, dass es sich hierbei nicht um ein Halo Infinite 2 handelt, da die Entwickler den Titel eigenen Aussagen zufolge mehrere Jahre lang unterstützen wollen (was auch immer das konkret heißen soll). Möglicherweise könnte die oder der BewerberIn also an einem kleineren Projekt arbeiten, das nebenbei entsteht.