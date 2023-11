343 Industries sucht jemanden, der Forge-Inhalte in den Multiplayer-Playlists von Halo Infinite kuratiert

HQ

Wenn du viel Zeit damit verbringst, den Forge-Modus von Halo Infinite zu spielen und dich selbst als eine Art Inhaltskurator für den Modus betrachtest, dann kann 343 Industries vielleicht deine Hilfe gebrauchen. Der Halo-Entwickler hat eine Stellenanzeige veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass er derzeit nach einem Multiplayer Playlist Designer sucht, aber dass jeder, der sich für die Rolle bewirbt, ein Verständnis von Forge haben und in der Lage sein sollte, Inhalte auszuwählen, die in die Haupt-Multiplayer-Playlists gebracht werden können.

In der Auflistung heißt es: "In dieser Rolle entwerfen, implementieren und verwalten Sie Wiedergabelisten, die den Anforderungen von Halo Infinite entsprechen. Du arbeitest mit Partnerteams zusammen, um sicherzustellen, dass Inhalte (Karten und Modi) in unseren Playlists korrekt dargestellt werden und mit geplanten Spielereignissen übereinstimmen. Du hilfst auch dabei, von der Community erstellte Forge-Inhalte zu finden, zu überprüfen und zu Playlists hinzuzufügen, und arbeitest direkt mit den Fälschern zusammen, um sicherzustellen, dass ihre Erfahrungen den Erwartungen entsprechen. Als Multiplayer-Playlist-Designer verfeinerst du deine kollaborativen Fähigkeiten, nutzt unsere internen Playlist-Tools und spielst eine praktische Rolle, die sich direkt auf das Spielerlebnis in Halo Infinite auswirkt."

Die Rolle erfordert auch, dass der Bewerber mit dem Halo Infinite-Team zusammenarbeitet, um Karten, Modi und andere Wiedergabelisteninhalte zeitgemäß bereitzustellen und gleichzeitig bei der Erstellung, Aktualisierung und Planung von Wiedergabelisteninhalten für das Live-Spiel zu helfen.

Wenn Sie der Meinung sind, dass dies die richtige Rolle für Sie sein könnte, können Sie hier nachsehen, ob Sie die Qualifikationen für den Job haben.