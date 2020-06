343 Industries meint, dass sie die E3 2020 mit Halo gewonnen hätten

Letzte Woche wäre die E3 2020 zu einem Ende gekommen, wenn dieses Jahr wie jedes andere gewesen wäre. An den Tagen danach wäre im Internet erfahrungsgemäß diskutiert worden, wer die Messe für sich entscheiden konnte und was die individuellen Highlights waren. Wenn man 343 Industries glauben darf, wären sie ganz eindeutig als Gewinner aus der großen Gaming-Messe hervorgegangen. Der Community Director Brian Jarrard fühlte sich vor kurzem etwas nostalgisch und postete auf Twitter:

"Ich weiß, dass es angesichts des Zustands dieses Landes und der viel wichtigerer Themen eine triviale, bedeutungslose Sache ist... aber in einem Paralleluniversum würde ich diese Woche auf der E3 sein. [Aber das bin ich nicht und deshalb] bin ich [etwas emotional]. Das sollte unser großes Jahr sein, wir hätten die Show [gewonnen]. Ich vermisse all meine Branchenfreunde und den jährlichen Spaß."

Was hätte sein können werden wir niemals erfahren, aber dass 343 bei all den aktuellen Turbulenzen guter Dinge ist, ist kein negatives Zeichen. Offenbar haben sie Vertrauen in ihr Produkt und sobald wir nächsten Monat Halo Infinite sehen, können wir selbst abschätzen, ob diese Worte wirklich wahr sind.

Quelle: GamingBolt.