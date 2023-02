343 Industries ist so ziemlich "bei Null anfangen"

343 Industries wurde vor 16 Jahren mit der alleinigen Verantwortung für alles gegründet, was mit Halo zu tun hatte, nachdem Bungie Microsoft verlassen hatte, um unabhängig zu werden. Leider waren sie nie in der Lage, die gleichen Meisterwerke wie Bungie zu liefern, und ihr neuestes Spiel Halo Infinite wurde heftig kritisiert für Bugs, mangelnde Unterstützung, fehlende Funktionen und dumme Entscheidungen, wie Konsolenspieler zu zwingen, im Multiplayer gegen den PC zu spielen.

In einem neuen Bloomberg-Bericht hat Jason Schreier uns viele interessante Dinge über den Status von 343 Industries und Halo zu erzählen. Die meisten sind Dinge, über die wir schon einmal Gerüchte gehört haben, aber dass Schreier darüber schreibt, ist so nah an einer Bestätigung, wie wir es bekommen werden.

Es stellte sich heraus, dass 95 Personen das Studio während der jüngsten Entlassungen von + 10.000 Mitarbeitern durch Microsoft verlassen mussten, darunter mehrere Veteranen und auch große Teile des Managements. Dem Bericht zufolge fängt 343 Industries jetzt "fast bei Null an". Eines der wichtigsten Dinge ist, dass der neue Studiochef Pierre Hintze beschlossen hat, die Slipspace-Engine, die für Halo Infinite entwickelt wurde, fallen zu lassen, da sie als sehr schwer zu arbeiten galt, stattdessen werden sie in Zukunft die Unreal Engine 5 von Epic verwenden.

Leider befinden sich derzeit keine neuen Halo-Singleplayer-Inhalte in der Entwicklung, weder DLC noch Spiele. Es scheint, dass der Zehnjahresplan für Halo Infinite auch nicht mehr gültig ist, da "die jüngsten Schritte auf eine kurzfristigere Vision hindeuten".

Dies bedeutet nicht, dass wir kein neues Halo bekommen werden, da Certain Affinity Tatanka (Arbeitstitel) arbeitet, das ist das Halo Battle Royale-Spiel, das seit einiger Zeit gemunkelt wird, einst als Inhalt für Halo Infinite gedacht, aber jetzt ein separater Titel, der sich scheinbar "in verschiedene Richtungen" entwickelt hat. .

Drücken wir die Daumen, dass 343 Studios den dringend benötigten Reset erhalten und mit der Unreal Engine 5 irgendwann ein großes Comeback feiern kann. Bis dahin wird sich Tatanka hoffentlich als genau das erweisen, was das Franchise brauchte.