343 Industries hat neben Infinite noch ein weiteres Halo-Projekt in Arbeit

343 Industries ist eines der wichtigsten Entwickler der Xbox Game Studios. Rund 450 Mitarbeitern arbeiten dort an der Zukunft von Halo, Microsofts bedeutsamster Sci-Fi-IP. Im Moment entsteht dort unter Hochdruck Halo Infinite, eines der großen Launch-Spiele für die kommende Xbox Series X. Dank der Stellenanzeige wissen wir jetzt jedoch, dass das Unternehmen nebenbei bereits an einem weiteren Halo-Spiel arbeitet.

In der Auflistung können wir lesen, dass 343 speziell nach einem erfahrenen Entwickler in leitender Position sucht, der mit dem Kernteam zusammen bei der "Entwicklung eines neuen Projekts im Halo-Universum hilft". Da Halo Infinite wahrscheinlich über Live-Service-Inhalte verfügt und zumindest partiell auch nach dem Start weiterentwickelt werden wird, gehen wir davon aus, dass es sich nicht bereits um eine klassische Fortsetzung von Halo Infinite handelt. Denkbar wäre auch Halo Wars 3, was eine Zusammenarbeit mit Ensemble Studios nahelegen würde. Wir würden uns aber auch darüber freuen, etwas ganz Neues zu sehen. Was denkt ihr?

Quelle: GamingBolt.