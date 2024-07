343 Industries hat einen neuen Cinematic Director

HQ

Wir wissen nicht genau, woran 343 Industries seit der Premiere von Halo Infinite vor drei Jahren gearbeitet hat, aber zumindest ist es mehr als ein Projekt und es ist höchste Zeit, dass wir mehr herausfinden.

Und vielleicht beginnen sich die Dinge jetzt mit der Produktion zu bewegen, wie Rebs Gaming über X betont, hat 343 Industries jetzt einen neuen Cinematic Director für die Halo-Serie eingestellt, und zwar den bis vor kurzem bei Turn 10 angestellten Josh Daniels.

Über seinen LinkedIn-Account schreibt er: "Während es bittersüß ist, den größten Teil eines Jahrzehnts mit einem Studio hinter mir zu lassen, bin ich ÜBERGLÜCKLICH, endlich die Katze aus dem Sack zu lassen, dass ich am Montag als Cinematic Director bei 343 Industries anfangen werde!"

Daniels schließt seinen Beitrag, indem er seine eigenen Halo-Erinnerungen teilt und erklärt, dass er nun dabei helfen wird, neue für die Fans von heute zu schaffen:

"Ich freue mich sehr, diesem Team beizutreten und dabei zu helfen, genau diese Momente zu schaffen, an die sich Generationen von Spielern gerne zurückerinnern werden. Ich erinnere mich noch daran, wie ich zum ersten Mal jeden Halo-Titel gespielt habe, an all die LAN-Partys, die wir veranstaltet haben, und daran, wie ich Infinite zum ersten Mal nach einer langen Pandemie gestartet habe. Ich kann es kaum erwarten, an meinem ersten Tag mit diesem unglaublich talentierten Team zu arbeiten und die Arbeit, die wir gemeinsam leisten können, um noch mehr von diesen Momenten für unsere Spieler zu schaffen. "

Ein Cinematic Director wird in der Regel erst benötigt, wenn ein Großteil der Grundstruktur eines Spiels fertig ist, und hoffentlich bedeutet dies, dass die Produktion von dem, woran 343 industries arbeitet, in nicht allzu ferner Zukunft gezeigt werden kann.