343 Industries enthüllt Halo-Kampf-Tabletop-Spiel

Mantic Games und 343 Industries haben sich zusammengetan, um uns ein neues Halo-Tabletop-Spiel zu präsentieren. Das Spiel wird sich hauptsächlich auf den Kampf konzentrieren und sammelbare spartanische Miniaturen enthalten, die du mit in die Schlacht nehmen kannst.

John Friend, Head of Halo and Xbox Consumer Products, sagte in einer Erklärung: "Wir freuen uns sehr, mit Mantic Games zusammenzuarbeiten, um den Fans im Jahr 2024 ein neues Halo-Tabletop-Spiel zu präsentieren. Mantic ist ein führendes Unternehmen im Bereich Tabletop-Spiele, und ihre Qualität und Erfahrung zeigen sich in all ihren Arbeiten. Ich freue mich in diesem Fall am meisten über ihre Leidenschaft für das Halo-Franchise und dafür, Halo-Gameplay auf unglaublich authentische Weise in Tabletop-Spiele zu bringen."

Die erste Vorschau des Spiels wird voraussichtlich im März erscheinen, eine vollständige Veröffentlichung im September wird für den Einzelhandel erfolgen. Für diejenigen, die Fans von Halo oder Tabletop-Spielen sind, scheint dies ein ziemlich interessantes Projekt zu sein. Ich persönlich kann es kaum erwarten zu sehen, wie die Miniaturen aussehen, denn auch für diejenigen, die nicht aktiv Tabletop-Spiele spielen, werden sie gute Sammlerstücke sein.