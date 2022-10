343 Industries bietet weitere Halo-Prothesendesigns an

HQ

343 Industries erweitert seine Partnerschaft mit dem Hersteller von Prothesen, Limbitless Solutions, um noch mehr Halo-Designs anzubieten. Wie in einem Blogbeitrag auf der Website des Entwicklers erwähnt, wird die Partnerschaft um einige zusätzliche Designs erweitert, die auf Halo Infinite und Halo: Reach basieren.

Insbesondere gibt es zwei neue Designs im Angebot, von denen eines auf Master Chiefs neuer Rüstung aus Infinite basiert und ein anderes auf Spartan Catherine-B320 (aka Kat) von Reach basiert, wobei letzteres umso wichtiger ist, als Kat einer der ersten Hauptcharaktere in Halo war, der eine Prothese hatte.

"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft fortzusetzen und diese neuen Designs zum Leben zu erwecken", sagte Albert Manero, Mitbegründer von Limbitless Solutions. Unser Team kann es kaum erwarten, dass Kinder diese neuen bionischen Designs stolz ihren Freunden in ihren Klassenzimmern oder auf dem Spielplatz zeigen."

Diejenigen, die in den nächsten Tagen an der Halo-Weltmeisterschaft in Seattle teilnehmen, können sich darauf freuen, diese neuen Optionen persönlich zu sehen, da Limbitless-Mitarbeiter anwesend sein und die Modelle und die Technologie, die sie antreibt, präsentieren werden.