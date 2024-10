343 Industries ändert seinen Namen in Halo Studios und hat mehrere Projekte in der Entwicklung

HQ

In den letzten Jahren gab es viele Turbulenzen rund um die 343 Studios. Obwohl Halo 4 und Halo 5: Guardians großartige Spiele waren, erreichten sie nie ganz die gleiche Qualität und Popularität wie die Klassiker von Bungie.

Die Idee war daher, all das mit Halo Infinite zu korrigieren, was im Vorfeld als eine Art Soft-Reboot beschrieben wurde. Doch nachdem das Spiel zum ersten Mal richtig mit Gameplay gezeigt wurde - und so gar nicht den Erwartungen entsprach - verzögerte es sich erheblich. Dank dessen war es ein wirklich gutes Spiel, das Ende 2021 Premiere feierte, aber es wurde bald klar, dass 343 Studios mit der Entwicklung im Rückstand war und der Multiplayer im Grunde fast ein Jahr lang ohne angemessene Unterstützung auf sich allein gestellt war.

Seitdem haben viele Leute das Studio verlassen, darunter auch Führungskräfte, und es gab Spekulationen, dass sie sich nun von Halo abwenden und sich in Zukunft mehr auf die externe Entwicklung verlassen würden - und möglicherweise an anderen Serien arbeiten würden. Aber das scheint sicherlich nicht der Fall zu sein. Ganz im Gegenteil.

In einem neuen Video, das während der Halo World Championships 2024 veröffentlicht wurde, wird bekannt gegeben, dass 343 Studios seinen Namen ändert - in Halo Studios. Nachdem sowohl Bonnie Ross als auch Joseph Staten das Studio im letzten Jahr verlassen haben, ist es stattdessen das relativ neue Trio Brian Koski, Elizabeth Van Wyck und Pierre Hintze, das für alles rund um Halo verantwortlich ist, und letzterer bestätigt, dass sie "mehrere neue Erfahrungen" in der Entwicklung haben.

Und darauf freuen wir uns natürlich. Im Moment wurde noch nichts im Zusammenhang mit Halo angekündigt, aber zumindest wissen wir jetzt, dass es kommt und dass Microsoft bei Halo keine Abstriche machen will, sondern lieber noch mehr investieren will.

Schauen Sie sich jetzt das informative Video unten an, das Halo-Fans viel zu bieten hat.