33 Unsterbliche, Mullet Madjack, One Lonely Outpost und mehr werden demnächst zum Game Pass hinzugefügt

HQ

Wir wussten bereits, dass 33 Immortals zu Game Pass kommen würde und dass dies im März passieren würde, aber es ist bei weitem nicht das Einzige, was in den nächsten zwei Wochen zum Abonnementdienst von Microsoft hinzugefügt wird.

Das Unternehmen Xbox hat bestätigt, dass die folgenden sechs Titel bald zu Game Pass hinzugefügt werden (Spiele mit * werden nicht zu Game Pass Standard beim Start hinzugefügt, Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, werden aber jetzt zu Xbox Standard hinzugefügt):



Monster Train (Cloud, Xbox und PC) - Heute



Galacticare (Xbox Series S/X) - 5. März**



One Lonely Outpost (Cloud, Xbox und PC) – 6. März*



Enter the Gungeon (Cloud, Xbox und PC) - 11. März



Mullet Madjack (Cloud, Xbox Series S/X und PC) - 13. März*



33 Immortals (Cloud, Xbox Series S/X und PC) - 18. März*



Wie üblich werden auch andere Dinge wie Vergünstigungen angeboten, über die Sie auf Xbox Wire mehr lesen können. Dazu gehören diesmal unter anderem die Champions Icons Pack für EA Sports F1 24 und ein kostenloses Comicbuch.

Sieben Spiele werden am 15. März entfernt, und leider gibt es ein paar wirklich gute. Sie haben jedoch bis zu 20% Rabatt über Ihr Abonnement, wenn Sie etwas behalten möchten: