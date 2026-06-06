33 Immortals wird Early Access verlassen und nächste Woche in Version 1.0 starten.

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Der Entwickler Thunder Lotus hat offiziell angekündigt, dass 33 Immortals den Early Access verlassen und bereits nächste Woche in der vollständigen Version 1.0 erscheinen wird.

Während der Day of the Devs-Präsentation am 10. Juni wird die "vollständige" Version des Spiels sowohl auf PC (über Steam und Epic Games Store) als auch auf der Xbox Series X/S erscheinen.

Passend zu diesen Neuigkeiten wird Thunder Lotus das Spiel mit einigen neuen Features und Elementen erweitern, darunter dass alle drei Welten vollständig spielbar sind, die Aufnahme des ultimativen Endboss-Kampfes, eine Menge neuer Inhalte sowie gewünschte Verbesserungen der Lebensqualität.

In einer Pressemitteilung wird uns in einer Pressemitteilung mitgeteilt: "Spieler können nun den vollständigen Fortschritt von 33 Immortals von Anfang bis Ende erleben und dabei neue Herausforderungen, Gegner und Mechaniken in jeder Welt entdecken. Die finale Version enthält außerdem Balance-Updates, Gameplay-Feinschliff, Verbesserungen der Lebensqualität und erweiterte Anpassungsmöglichkeiten."

Da der Launch fast vor der Tür steht, sehen Sie unten einen neuen Trailer zum Spiel, der das Debüt von Version 1.0 beschreibt. Ebenso kommentierte sich Creative Director Stephan Logier zu diesem erreichten Meilenstein und fügte hinzu: "Version 1.0 repräsentiert alles, was wir uns für das Spiel gewünscht haben, und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler die komplette Reise entdecken, dem ultimativen Boss begegnen und alles entdecken, was die vollständige Version zu bieten hat."

Wirst du dir die vollständige Version von 33 Immortals ansehen?