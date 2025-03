33 Immortals und Atomfall kurz vor der Veröffentlichung im Game Pass

HQ

Wir wussten bereits, dass 33 Immortals und Atomfall zu Game Pass kommen würden, und dass sie am ersten Tag im März hinzugefügt werden würden, aber das ist bei weitem nicht das Einzige, was in den kommenden Wochen in den Abonnementdienst von Microsoft eingeführt wird.

Der in Seattle ansässige Konsolenhersteller bestätigt, dass die folgenden sechs Titel bald zu Game Pass hinzukommen werden (Spiele mit * werden am Tag der Veröffentlichung nicht zu Game Pass Standard hinzugefügt, Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, werden aber jetzt zu Xbox Standard hinzugefügt):



33 Immortals (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - Heute*



Octopath Traveler II (Xbox Series S/X) - 19. März**



Train Sim World 5 (Konsole) - 19. März**



Mythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, Xbox und PC) - 20. März



Blizzard Arcade Collection (Xbox und PC) - 25. März



Atomfall (Cloud, Xbox und PC) - 27. März*



Wie üblich werden auch andere Inhalte als Vergünstigungen angeboten, über die Sie auf Xbox Wire mehr erfahren können. Dieses Mal enthält es Dinge wie Livery & Content Pack für EA Sports WRC und ein Gold Voidwalker Injector Weapon Charm für Apex Legends.

Die folgenden Titel werden am 31. März aus dem Dienst entfernt, aber Sie können sie mit einem Rabatt über Ihr Abonnement erhalten, wenn Sie etwas behalten möchten: