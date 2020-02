31st Union: 2K benennt Entwicklerstudio vom ehemaligen Call-of-Duty-Director

Michael Condrey ist einer der bekanntesten Namen in der Branche. Mit seinem Freund Glen Schofield schuf er zusammen das erste Dead Space und gründete anschließend das Studio Sledgehammer Games, das schließlich eine Reihe von supererfolgreichen Call-of-Duty-Spielen hervorbrachte. Letztes Jahr verließ Condrey Sledgehammer, um etwas ganz Neues zu gründen - nun hat dieses Vorhaben einen Namen. In einer offiziellen Pressemitteilung bestätigt 2K Games, dass der erfahrene Entwickler bei ihnen im Silicon Valley ein neues Studio verantwortet, das 31st Union heißt. Eine zweite Abteilung dieses Studios soll zudem in absehbarer Zukunft in Spanien gegründet werden, dementsprechend scheint die Absicht zu bestehen, größere Projekte hervorzubringen.