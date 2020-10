31 optimierte Spiele im Start-Lineup der Xbox Series X/S

Zum Verkaufsstart der neuen Xbox-Generation stehen Spieler*innen vom ersten Tag an 31 Spiele zur Auswahl, die für Xbox Series X & S optimiert wurden. Viele davon unterstützen Smart Delivery und erlauben es somit, Spielstände aus der vorherigen Generation mitzunehmen und dasselbe Spiel in optimierter Qualität fortzusetzen.

Eine Übersicht der optimierten Starttitel wurde nun von Microsoft ins Netz gestellt. Weitere Titel sollen noch in diesem Jahr folgen, darunter z.B. Cyberpunk 2077 und Call of Duty: Black Ops Cold War. In der folgenden Übersicht findet Ihr aber erstmal die optimierten Titel, die zum Konsolenstart am 10.11. verfügbar sein werden: